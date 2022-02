Niets is meer cringe dan een boomer die jongerentaal spreekt. Toch kan het al eens handig zijn om te begrijpen wat je kind of tiener in godsnaam bedoelt wanneer hij spreekt over fissa of drip. Een introductie tot jongerentaal in twintig termen. You're welcome, bestie.

Akka

Complimenteert iemand je met je akka, dan wil dat zeggen dat die persoon een uitvoerige analyse van je derrière heeft gemaakt. Er waren klaarblijkelijk nog niet genoeg synoniemen voor het woord bips. 'Die nieuwe al gezien? Heeft echt dikke akka.' Zowel uit te spreken als bas of B.A.S., kort voor Boys Ain't Shit of Bitches Ain't Shit. In realiteit wordt het echter niet in die context gebruikt, meer om een statement kracht bij te zetten. Als het helpt: wij begrijpen het evenmin. 'Die test was echt f*cking moeilijk, B.A.S.' Tienerwoord van het Jaar 2021, een variatie op beste vriend(in). Waarschuwing: wordt vooral in sarcastische zin gebruikt. Kwestie van te weten wat je aan je zogenaamde vrienden hebt. 'Ik kan met Ikram meerijden.' - 'Zijn jullie plots besties of wat?' Bij twijfel: spreek gewoon iedereen aan met het woord broer, bro of een andere afgeleide. Maar dan echt iedereen. Vriend of vijand, man, vrouw of non-binair. Van genderinclusieve taal gesproken. ' Bro, om hoe laat spreken we af straks?' Niet te verwarren met het amicale bro. Spreekt iemand je aan met bruh, dan noemt hij jou tussen de regels door dom tot stomweg achterlijk. Tot zover de broederliefde. 'Amai, ik vond dat echt een moeilijk examen.' - 'Bruh, meent gij dees? ' Heeft helemaal niets met hoofddeksels te maken, maar komt van het Engelse to cap, of liegen. Zul je het vaakst horen wanneer iemand met de hand op het hart beweert dat hij de waarheid spreekt. Alleen boomers geven nog hun erewoord. 'Ik heb haar echt niets doorverteld, no cap.' In tegenstelling tot wat een arme vrouw in een recente virale video dacht, wordt hiermee niet verwezen naar de kringen onder je ogen. Noemt iemand je cringe, dan gedraag je je ongemakkelijk of ronduit gênant. Denk je eraan om als niet-jongere termen uit deze lijst aan je vocabularium toe te voegen? Wel, je kent het antwoord al. 'Die reactie van Hanne was echt cringe.' In 2020 nog het Kinderwoord van het Jaar en twee jaar later blijkbaar nog steeds in gebruik: drerrie. Het woord komt uit het Marokkaans-Arabisch en het betekent 'jongen' of 'gast'. Wordt ook gebruikt om vrienden aan te spreken. Zo schaaf je meteen die talenkennis weer een beetje bij. ' Drerrie, alles goed?' In tegenstelling tot hoe het klinkt is dit geen geslachtsziekte, maar een fijn compliment over je persoonlijke stijl of look. Prijst een jongere je drip, dan kun je in zijn ogen zomaar op de cover van een magazine prijken. Onze chef drip houdt alvast haar mailbox in de gaten. 'Vanwaar komt die jas? Echt ziekedrip.' Waarom zou je hallo zeggen als je ook ewa kunt gebruiken? Hoewel wij met gemak best wel wat redenen zouden kunnen opsommen, ziet de jongerengeneratie er geen graten in. 'Ewa bro, ik kan vanavond toch niet afspreken.' Oftewel feest. Geleend van het Surinaams-Creoolse fesa, wat op zijn beurt weer een afgeleide is van het Latijnse festa. Zeg nu nog eens dat de jeugd geen talenknobbel meer heeft. 'Het is fissa bij Noa vanavond. Ga jij?' Mocht je hopen dat de jeugd een afkorting voor literatuur had - denk aan het woord chicklit - dan moeten we je helaas teleurstellen. Lit komt wel degelijk uit het Engels, maar dan met de betekenis 'aangestoken'. In de praktijk wordt het gebruikt wanneer iets erg leuk, gezellig of cool is. 'Die nieuwe Netflix-reeks is echt lit. Ik heb alle aflevering in een weekend gebinged.' Etymologisch zou ook deze jongerenterm zijn oorsprong in het Engels vinden, namelijk in to lose. Het is echter geen taalvariant op het woord loser zoals je zou kunnen vermoeden, maar een uitdrukking die doelt op 'weg' of 'het afgebold' zijn. Het is dus niet zo dat je kind zijn vrienden steeds losers noemt wanneer het vertelt dat ze loesoe waren. Je hoeft nog niet meteen de gezinstherapeut te bellen. 'Waar is Ella nu? Die is ineens loesoe.' Ook TikTok doet natuurlijk zijn duit in het zakje. Uit een filmpje van de Vlaamse influencer Timon Verbeeck schopte de uitdrukking ma stobbe het zelfs tot Kinderwoord van het Jaar 2021. De betekenis hoef je niet ver te zoeken. Het betekent simpelweg 'stop' en wordt vooral gebruikt wanneer iemand er genoeg van heeft.'Ma stobbe, je doet me pijn.' Geen uiting van respect tegenover de doden, maar een stopwoordje dat aangeeft dat iets er niet goed uitziet of afgelopen is. Over en uit. ' Shit, het concert van Billie Eilish is al uitverkocht, RIP.' Heb je de neiging om nogal snel op je paard te zitten en geërgerd te reageren? Dan is het wellicht slechts een kwestie van tijd vooraleer je kinderen het woord salty naar je hoofd smijten. Te vertalen als lichtgeraakt of zelfs bits. Niet onze woorden. 'Doe niet zo salty, het was maar een mopje.' Opnieuw een TikTok-term die ingeburgerd geraakte bij de jeugd. Wanneer je tiener blij verrast of onder de indruk is, kan deze uitroep weleens op hoge toon uit zijn keel ontglippen. Wordt gebruikt ter vervanging van 'wow' of 'amai'. Wij dachten aanvankelijk dat het een nieuwe soort drugs was. Die huiszoeking bij ons nichtje bleek achteraf gezien dus misschien een overreactie. ' Sheesh! Ik ben erdoor voor aardrijkskunde.' Je kunt veel zijn in het leven, maar een simp word je liever niet genoemd. Het beschrijft iemand die overdreven veel aandacht schenkt en moeite doet voor een persoon, vaak zonder zijn gevoelens beantwoord te zien. In 2020 werd deze term nog verkozen tot Tienerwoord van het Jaar. Zei iemand al dat kinderen soms wreed kunnen zijn tegen elkaar? 'Wanneer gaat hij doorhebben dat ik niet geïnteresseerd ben? Wat een simp.' Ken je misschien van de gelijknamige streetwearcollectie die Zeeman lanceerde om generatie Z aan te spreken. Het is de benaming voor mensen die geen of weinig geld hebben, met andere woorden dus platzak of blut. We zouden dat niet meteen als taalverarming durven te bestempelen. Eerder als skere taal. 'Die gast is echt skeer of zo, hij gaat alweer niet mee naar die fissa.' Volgens onze research is deze uitroep voor oudere tieners al passé, maar bij de tien- à elfjarigen wordt er nog wel voluit ge- yeet. Vergelijkbaar met sheesh is het een uitroep van plezier, alleen wordt yeet vooral als uitroep gebruikt wanneer je enthousiast iets gooit. En dan durf jij jongerentaal vanuit linguïstiek perspectief ondoordacht te noemen: cringe. (Lola gooit een propje door de klas) ' Yeet!'