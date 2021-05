Hoewel seks meer is dan la petite mort, wordt een orgasme toch als het ultieme hoogtepunt gezien. Maar wat als je nog nooit bent klaargekomen? Chelsy Vanlerberghe (26) lijdt aan anorgasmie en verdiepte zich voor haar podcast 'Klaar om te komen' in het vrouwelijke orgasme en het ontbreken ervan.

'Ik heb me heel lang alleen gevoeld', vertelt de 26-jarige podcasthost Chelsy Vanlerberghe. 'Hoewel ik ergens wist dat ik niet de enige kon zijn met dit probleem, hoorde ik in mijn omgeving alleen maar verhalen over hoe leuk klaarkomen wel niet is. Bij mezelf bleef de climax echter altijd uit: zowel tijdens seks met mannen of vrouwen als tijdens masturbatie.'

Toen Chelsy tijdens research naar anorgasmie stootte op de volgende cijfers, schrok ze zich een hoedje: maar liefst tien tot vijftien procent van de vrouwen kan niet klaarkomen. Er waren dus veel meer lotgenoten dan ze had verwacht. 'Waarom praat dan niemand hierover?', vroeg ze zich af. Uiteindelijk besliste Chelsy zich over de schaamte heen te zetten en haar probleem te belichten in een podcast. 'Ik vind het hoog tijd om het taboe rond anorgasmie de wereld uit te helpen', klinkt het vastberaden.

Het is inmiddels 2021 en klaarkomen door vrouwen baadt nog steeds in de taboesfeer. Is het niet eens eindelijk tijd dat de vrouw ook ten volle mag genieten van seks?

De podcasthost trok haar stoute schoenen aan en vertelde haar omgeving over haar plannen. 'Aha, een podcast over klaarkomen. Daar zal jij wel alles van kennen zeker?', was de reactie. 'Wel niet dus,' klinkt het beteuterd bij Chelsy. 'Ik heb het lang niet durven toegeven. Ook niet aan mijn vriendinnen. Ze konden het haast niet geloven, want ik vertel met plezier over m'n seksuele avontuurtjes. Dat die niet eindigen in een climax, wist tot voor kort niemand. Sommige mannen raadden aan om een betere bedpartner te zoeken, vrouwen vroegen zich af of ik de befaamde vibrator Satisfyer Pro al eens geprobeerd had - dat had ik zeker: getest en niet goedgekeurd, wat tot veel gechoqueerde blikken leidde.'

Come again?

Met deze podcast hoopt Chelsy herkenbaarheid te bieden voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Daarnaast wil ze de luisteraar ook correcte informatie verschaffen en de dialoog rond dit thema aanwakkeren. 'Er zijn heel veel misvattingen over het vrouwelijke orgasme. Als je gaat kijken naar de wetenschap errond, is het pas sinds het eind van de jaren negentig dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe vrouwelijk genot precies werkt. Dat is toch hallucinant? Het is inmiddels 2021 en klaarkomen door vrouwen baadt nog steeds in de taboesfeer. Is het niet eens eindelijk tijd dat de vrouw ook ten volle mag genieten van seks?'

Naast anorgasmie, waar Chelsy aan lijdt, komen ook heel veel vrouwen niet klaar tijdens seks met een man. 'Tijdens heteroseks zal de man drie keer vaker een orgasme bereiken dan de vrouw. Het kan nochtans anders. Ik vind dat we hier meer aandacht moeten aan schenken. Er wordt tegenwoordig veel over seks gepraat, wat ik heel positief vind, maar waarom worden deze onderwerpen zo weinig aangeraakt?'

In de podcast 'Klaar om te komen' duikt Chelsy de wereld van het vrouwelijk orgasme in en probeert ze antwoorden te vinden op vragen zoals 'is seks zonder klaarkomen per definitie slechte seks?' en 'zit het tussen de oren of tussen de benen?'. Spoiler: een pasklare oplossing is er niet, maar erover kunnen praten is al een hele opluchting. Beluister de podcast hieronder en informeer je over anorgasmie. Het komt immers vaker voor dan je denkt.

