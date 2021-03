'De vaak onuitgesproken verwachtingen maakt vrouwen kwetsbaar, schrijft Karolien Boonen, Netwerkcoördinator Family Justice Center in Mechelen. Ze is een van de 110 stemmen de we op de 110ste Internationale Vrouwendag aan het woord laten.

De maatschappij zet vrouwen vandaag de dag nog bewust of onbewust in een te onderdanige positie. De vaak onuitgesproken verwachtingen maakt vrouwen kwetsbaar. De ideeën over de rol en taken van vrouwen in hun verschillende 'rollen' - als echtgenote, als moeder, als dochter - zijn soms nog heel traditioneel waardoor ze sneller het slachtoffer worden van allerlei vormen van geweld. Geweld dat ze ondergaan, gewoon omdat ze vrouw zijn. Denk aan seksueel geweld, verkrachting buiten of binnen een relatie of eergerelateerd geweld zoals een gedwongen huwelijk of vrouwelijke genitale verminking.

Binnen het Family Justice Center (FJC) zien we bijvoorbeeld vrouwen die slachtoffer zijn van geweld gepleegd door hun eigen jongvolwassen kinderen. Omdat vrouwen in hun rol van moeder meegaan in de heersende opvatting dat men de zorgende, warme moeder moet zijn, laten ze veel sneller over hun grenzen gaan. Binnen relaties waarin partnergeweld speelt zien we hetzelfde. Vrouwen mogen wel studeren en buitenshuis werken, tegelijk wordt van hen verwacht dat ze het huis poetsen, eten op tafel zetten, de kinderen de nodige zorg bieden en financieel en emotioneel afhankelijk blijven. Wanneer vrouwen niet voldoen aan die verwachtingen, dan kan dat een aanleiding zijn voor geweld.

Wanneer vrouwen niet voldoen aan bepaalde verwachtingen, dan kan dat een aanleiding zijn voor geweld

In het FJC van Mechelen zetten we sterk in op een efficiënte en duurzame aanpak van intrafamiliaal geweld. We werken daarbij, waar het kan, met beide partners, met het hele gezinssysteem. In de meeste situaties die we opnemen in een FJC-traject is er geen scherpe opdeling te maken tussen pleger en slachtoffer. Het is bij vele koppels een dynamiek die speelt. Toch vormen die onuitgesproken verwachtingen van vrouwen vaak een trigger, een risicofactor die mee het geweld kan uitlokken en in stand houdt. Zowel binnen onze cliëntbegeleidingen als in de groepswerkingen, zowel voor mannen als voor vrouwen, nemen we dit mee. Het is belangrijk om daar alert voor te zijn, dit bespreekbaar te maken en vrouwen te versterken op persoonlijk vlak, in hun relatie en in hun gezinscontext.

Het is zeker niet zo dat enkel vrouwen slachtoffer zijn of dat vrouwen enkel slachtoffer zijn. Maar als we nadenken over de aanpak en preventie van intrafamiliaal geweld dan is het nodig oog te hebben voor die kwetsbare positie van vrouwen en voor dit genderaspect. Daarom is Internationale Vrouwendag nog steeds belangrijk.

