'Na jaren op de schoolbanken beoordeeld te zijn, hebben we nu allemaal zelf een puntenboek in handen. Iedereen beoordeelt iedereen', stelt Knack Weekend-redacteur Jorik Leemans vast.

Schaamte krijg je nooit helemaal van je gezicht geschrobd. De onbedaarlijke huilbui die mij overviel na een zang- examen in de muziekschool zal dan ook altijd haar sporen nalaten. Ik was tien jaar toen ik de 'vernietigende' score te horen kreeg. Negentien op twintig. 'Waarom huil je, Jorik?' vroeg mijn muzieklerares, zichtbaar geënerveerd. Terwijl ik op mijn lip beet om de resterende tranen te bedwingen, voelde ik hoe alle ogen van de klas op mij gericht waren. Probeer op zo'n moment maar eens onderbouwd uit te leggen dat je eigenlijk de maximumscore had verwacht.

...