'In een ideale wereld wordt iedereen geboren met dezelfde rechten. In de huidige wereld is dat nog altijd niet het geval', schrijft styliste Farah El Bastani naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag.

Als gastarbeiders hebben mijn ouders een leven in België opgebouwd vanuit het niets. Dat gebeurde niet altijd met dezelfde kansen en het was zeker niet altijd even gemakkelijk. Hoewel ik al snel door had dat het belangrijk is om hard te werken om je doelen te bereiken, snapte ik al snel dat je ook de juiste kansen moet krijgen.

Mijn moeder heeft geen basisscholing gehad. Ze groeide op als oudste dochter in een gezin van zes, waardoor ze op jonge leeftijd in het huishouden moest helpen en niet naar school kon gaan. Dat heeft haar voor het leven getekend. Het gebrek aan een basisopleiding maakt haar dagelijks bestaan heel wat moeilijker. Wat wij vanzelfsprekend vinden, zoals lezen en schrijven, is voor haar een berg die ze moeilijk zal kunnen beklimmen. En dat doet pijn.

Het is niet omdat je kansen krijgt, dat de strijd gestreden is

Het motiveert mij vandaag om vrouwen, en vooral jonge meisjes aan te moedigen, om buiten de lijntjes te kleuren. Want die grenzen, ook al zijn ze minder zichtbaar dan voor mijn moeder, bestaan nog steeds. Waarom moet ik mij op een bepaalde manier kleden om serieus genomen te worden? Waarom moeten wij voldoen aan bepaalde idealen om goed genoeg bevonden te worden? Waarom is het voor vrouwen nog altijd moeilijker om door te stoten naar de top van bedrijf?

In België hebben wij als vrouw kansen die ze in andere landen niet hebben. Maar het is niet omdat je meer kansen krijgt, dat de strijd al gestreden is. We zijn hier nog niet klaar. Dat is een onprettig besluit, maar we kunnen er niet omheen.

Nog te weinig vrouwen zijn trots op hun vrouw zijn en voelen schroom om op te komen voor zichzelf. Daarom zou ik willen vragen aan alle meisjes en vrouwen: zie elkaar, geloof in elkaar en sta klaar voor elkaar. Wees trots en onbeschaamd over wie je bent, jaag je dromen na en laat je door niemand vertellen dat je als vrouw iets niet kan.

Kijk hoever we al zijn gekomen sinds het ontstaan van de vrouwenbeweging en trek die lijn door voor meer gelijkheid. Volgend jaar spreken we opnieuw af om vooruitgang te vieren en ongelijkheid aan de kaak te stellen. Spannend!

