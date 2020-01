De Japanse minister van Milieu Shinjiro Koizumi (38) heeft woensdag gezegd dat hij na de geboorte van zijn eerste kind later deze maand vaderschapsverlof zal opnemen. En dat nieuws gaat de wereld rond.

Concreet wil Koizumi in de eerste drie maanden na de geboorte van zijn baby in totaal twee weken verlof nemen, door thuis te werken en minder lange dagen te werken. Niets bijzonders, zeg je? Toch wel, want volgens persagentschap Kyodo is Koizumi het eerste regeringslid dat iets als dit doet. Behalve zijn pas bevallen vrouw ondersteunen en zijn kind leren kennen, heeft de minister met zijn vaderschapsverlof nog een doel: een voorbeeld stellen op zijn ministerie. 'Ik wil een omgeving creëren waarin mijn mannelijke medewerkers zonder aarzelen ouderschapsverlof kunnen opnemen', klinkt het.

Wet versus praktijk

In Japan, waar de zorg voor kinderen doorgaans wordt gezien als taak voor de vrouw, is het versnipperd vaderschapsverlof van Koizumi genoeg om een debat op gang te brengen. Conservatieve stemmen verwijten de minister dat hij zijn job niet graag genoeg doet, maar aanhangers juichen de beslissing dan weer toe. Het geboortecijfer in Japan heeft in tijden niet zo laag gelegen. Dat kan misschien gekeerd worden als ook vaders hun steentje zouden bijdragen in het huishouden.

Hoewel er in Japan een wettelijke regeling bestaat voor vaderschapsverlof, nemen weinig mannen het daadwerkelijk op. In het fiscale jaar 2018 nam zes procent van de mannen ouderschapsverlof, in vergelijking met meer dan tachtig procent van de vrouwen. De regering van premier Shinzo Abe wil dat dit jaar dertien procent van de mannen in de publieke en private sector vaderschapsverlof opneemt. 'We hopen dat de inspanningen van de minister een positieve invloed zullen hebben op de betrokkenheid van mannen bij de opvoeding van kinderen', zei regeringswoordvoerder Yoshihide Suga dan ook.

Ook bij ons zorgt het vaderschapsverlof en ouderschapsverlof voor vaders regelmatig voor discussie. Verschillende politieke partijen probeerden vorig jaar te scoren met beloftes over uitbreiding daarvan. En dat is welkom, zo blijkt, want ook vaders willen langer thuisblijven.

