De buurjongen die boodschappen doet, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeur of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis een welgemeende merci verdient. Soraya Hayani (25) dankt Safae Benamari, mede-vrijwilligster en projectleider van vzw Amana Trust, een organisatie die zich inzet voor daklozen.

'Ik wil graag alle vrijwilligers van Amana Trust bedanken, maar Safae Benamari verdient een extra applaus. Ze is al een tijdje een van onze projectleiders, maar sinds de coronacrisis zet ze zich enorm in voor onze daklozenacties. Amana Trust is een Belgische vzw die, naast ontwikkelingshulp, voornamelijk inzet op noodhulp voor daklozen en thuislozen in Brussel en Antwerpen. Al zeven jaar werken we samen met daklozencentra, zamelen we donaties in en delen we voedselpakketten uit. Normaal gezien is de winter een van de drukste periodes, maar nu heeft de coronacrisis ons al serieus laten werken. Talloze daklozencentra dreigen een te kort te hebben aan voedsel. We merkten dat vooral in het begin van de quarantaine, toen veel mensen aan het hamsteren sloegen.'

'Elk weekend haalt Safae over het hele land donaties op. Waar de nood het hoogst is heeft ze ook rechtstreeks contact met de daklozencentra. Via sociale media doet ze verscheidene oproepen om mensen aan te zetten spullen of geld te doneren. Verder staat ze uren in de rij aan te schuiven in de supermarkt om inkopen te doen. Groenten, fruit, soep, maar soms ook zeep, shampoo, maandverband en tandenborstels, alles wordt in pakketten verdeeld over de verschillende daklozencentra.

De luxe die wij hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Dat is niet zonder risico. Steeds opnieuw komt ze in contact met anderen wat de kans op besmetting verhoogt. Wanneer ze met een overvolle auto aankomt bij een daklozencentrum moet ze volledig geëquipeerd zijn. Ook al is alles heel goed voorzien en wordt er een veilige afstand bewaard, er blijven zekere risico's aan verbonden. Er staan altijd heel veel mensen buiten aan te schuiven. Ze moet langs ze heen om alles binnen te dragen. Mensen helpen haar ook met uitladen, wat heel vriendelijk is, maar opnieuw wordt de kans op besmetting vergroot.'

'Ik wil Safae dan ook bedanken voor haar onvoorwaardelijke inzet. Ze combineert het werk voor Amana met haar studie Accounting Administration en haar studentenjob in een kledingswinkel. Tussen haar afstuderen, online lessen volgen, examens afleggen en werken, slaagt ze erin haar werk voor Amana nog in haar planning te puzzelen. Voor haar is het belangrijk te beseffen dat de 'luxe' die wij hebben niet voor iedereen vanzelfsprekend is. 'Blijf in uw kot!' is tijdens de coronacrisis onze leidraad geweest, maar wat als je geen kot hebt? Safae trekt dit volledige project. Gelukkig kan ze altijd rekenen op de steun van de andere vrijwilligers en van het bestuur. Wanneer ze erom vraagt, staan we haar bij en helpen we haar om spullen op te halen. De dankbaarheid die je krijgt van de mensen die je kan helpen is de grootste motivatie om verder te doen.'

