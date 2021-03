De socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV lanceert op Internationale Vrouwendag 'Het Goed Genoeg - Lijfboek'. Daarmee wil de vereniging tegengewicht bieden aan de onrealistische normen en verwachtingen van vrouwelijke schoonheidsidealen. In verschillende lingeriewinkels wordt het boek gratis verdeeld.

De maatschappelijke druk om aan de norm te voldoen is groot, met eetstoornissen, crashdiëten en depressies als veelvoorkomende gevolgen. VIVA-SVV wil vrouwen niet alleen aanzetten hun lichaam te aanvaarden zoals het is maar ook hun imperfecties te omarmen. 'Met het "Goed Genoeg - Lijfboek" moedigen we vrouwen aan tevreden te zijn met hun lichaam en zich niet te spiegelen aan het ideaalbeeld dat de modewereld en de (sociale) media hen voorhouden', verklaart Lilith Roggemans, nationaal verantwoordelijke van VIVA-SVV.

Van zodra het opnieuw toegelaten is, wordt het boek gratis uitgedeeld tijdens activiteiten en acties van de vereniging. In tussentijd ligt het Lijfboek in lingeriewinkels in Vlaanderen. 'In lingeriewinkels worden vrouwen echt geconfronteerd met hun lichaam en komen onzekerheden gemakkelijk naar boven. Een ideale locatie om het probleem aan de basis aan te pakken', verduidelijkt Lilith. (Belga)

