De Nederlandse Marieke Eyskoot is duurzaamheidsexpert en auteur van 'Dit is een goede gids - voor een duurzame lifestyle'. Ze is een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'We zijn nog steeds niet allemaal vrij en gelijkwaardig.'

Waarom is Internationale Vrouwendag nog nodig? Omdat vrouwen zich nog steeds moeten schamen voor oksel- of beenhaar en mannen niet. Omdat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Omdat er nog steeds minder vrouwen politieke en zakelijk leiders zijn. Omdat dit al helemaal geldt voor vrouwen van kleur of een migratie-afkomst. Omdat het grotendeels nog steeds vrouwen zijn die ver weg worden uitgebuit om ons aan te kleden. Omdat vrouwen nog steeds niet overal vrij over hun eigen baarmoeder en lichaam kunnen beschikken. Omdat nog steeds niet iedereen accepteert dat transgender vrouwen vrouwen zijn. Omdat dit wat ik hier schrijf gaat over iedereen die zich als vrouw identificeert - en ook dat niet vanzelfsprekend is. Omdat we nog steeds niet allemaal vrij en gelijkwaardig zijn. Omdat het veel te lang duurt, en we ons dáár eens voor moeten schamen.

Waarom is Internationale Vrouwendag nog nodig? Omdat vrouwen zich nog steeds moeten schamen voor oksel- of beenhaar en mannen niet. Omdat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Omdat er nog steeds minder vrouwen politieke en zakelijk leiders zijn. Omdat dit al helemaal geldt voor vrouwen van kleur of een migratie-afkomst. Omdat het grotendeels nog steeds vrouwen zijn die ver weg worden uitgebuit om ons aan te kleden. Omdat vrouwen nog steeds niet overal vrij over hun eigen baarmoeder en lichaam kunnen beschikken. Omdat nog steeds niet iedereen accepteert dat transgender vrouwen vrouwen zijn. Omdat dit wat ik hier schrijf gaat over iedereen die zich als vrouw identificeert - en ook dat niet vanzelfsprekend is. Omdat we nog steeds niet allemaal vrij en gelijkwaardig zijn. Omdat het veel te lang duurt, en we ons dáár eens voor moeten schamen.