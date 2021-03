'Het verschil maken begint bij jezelf', schrijven Angelique Foré en Barbara De Beir van Generation WOW, een community voor ondernemende vrouwen. We laten hen aan het woord naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag.

Het thema van deze Internationale Vrouwendag is 'invloed met impact'. Daar kunnen wij ons als Generation Wow helemaal in vinden. De kern van die boodschap is positief en duidt op het belang van verbinden in plaats van te verdelen. Natuurlijk is er nog steeds ongelijkheid, zeker rond grote thema's als bijvoorbeeld het glazen plafond of de loonkloof. Die ongelijkheid moet uiteraard aangepakt worden. Maar je kan ook zelf in actie komen. Verandering begint net zo goed bij jezelf. Daarom denken wij dat het nodig is dat vrouwen zich vaker laten zien, hun stem laten horen en duidelijk maken waar ze voor staan. In hun glorie, maar even goed in hun kwetsbaarheid. Samen kunnen we meer bereiken, door elkaar te helpen, van elkaar te leren en elkaar positief te stimuleren. En dat zowel vrouwen onder elkaar als in samenwerking met mannelijke collega-ondernemers.

Barbara De Beir en Angelique Foré zijn de drijvende kracht achter Generation WOW, een community voor ambitieuze vrouwen die contacten en ervaringen willen uitwisselen. In niet-coronatijden organiseren ze ook conferenties. De eerstvolgende staat gepland in het voorjaar van 2022 in Oostende. Het thema is 'Empower your network'. Lees meer via generationwow.be

