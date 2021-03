opinie

'Vrouwen in de landbouw zijn de verbindende kracht tussen gezin, bedrijf en buitenwereld'

An Deneffe van Landelijk Infopunt, een organisatie die vrouwen in de landbouw op alle manieren bijstaat, is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is.