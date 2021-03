'Ik ken veel vrouwelijke ondernemers die vol overgave hun zaak runnen, maar toch onder de radar blijven', schrijft Evelien Coppens, CEO van LilaLou Biscuits. Ze is een van de 110 stemmen die we naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag aan het woord laten.

De visibiliteit die je krijgt als merk, maar ook als ondernemer, is van vitaal belang voor het succes van je bedrijf. Dat heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Als 'Starter van het jaar voor Vlaams Brabant' kwam ik met mijn bedrijf LilaLou biscuits al vroeg in de schijnwerpers te staan. Wat ik daaruit leerde is dat van cruciaal belang is om niet alleen je product - in mijn geval gezonde kinderkoekjes - maar ook jezelf te laten zien. Mensen willen het gezicht zien achter het merk, je verhaal, je droom en missie horen. Persoonlijkheid maakt je verhaal zoveel sterker en interessanter.

Vrouwelijke ondernemers moeten vaker uit hun kot komen

Wij vrouwen hebben unieke eigenschappen waar we best trots op mogen zijn. We zijn sterk in multitasken, communiceren samenwerken en verbinden, maar blijven al te vaak in de schaduw staan. Ik ken veel vrouwelijke ondernemers die heel nauwgezet en vol overgave een business runnen, maar toch onder de radar blijven. Dat is zonde.

Ik zou op deze Internationale Vrouwendag de vrouwen willen oproepen om uit hun kot te komen en naar buiten te treden met hun verhaal. Laat ons elkaar vinden, verbinden en versterken om het vrouwelijk ondernemerschap meer zichtbaarheid te geven. Sociale media helpen ons daarbij. Wees trots op wie je bent en wat je hebt bereikt en laat je ambities zien. Ik las recent dat slechts een derde van de ondernemers in België een vrouw is. Ik stel voor dat die resterende twintig procent nu opstaat en zich kenbaar maakt.

