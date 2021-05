Pandemie of niet, 28 jaar na de lancering van zijn Happy Sport-horloge pakt Chopard uit met een campagne waarin levensvreugde - en de glimlach van Julia Roberts - centraal staan. Artistiek directeur Caroline Scheufele licht toe.

Overnames en generatiewissels laten in traditionele familiebedrijven vaak hun sporen na, het Zwitserse Chopard vormt daarop geen uitzondering. De in 1860 opgerichte horlogemaker kwam in 1963 in de handen van Karel en Karin Scheufele, Duitse ondernemers die zelf uit een prominente horlogemakersfamilie kwamen, hun dochter Caroline vervoegde het management in 1985.

Datzelfde jaar nog ontwerpt de dan 24-jarige Scheufele een hangertje in de vorm van een clown, waarmee het merk zich voor het eerst op de juwelenmarkt begeeft. Ze wil van Chopard ook op dat terrein een gevestigde waarde maken, wat de daaropvolgende jaren ook lukt dankzij de introductie van verfijnde juwelen in 1990 en talloze spraakmakende projecten. Zo volgt in 2007 de collectie Red Carpet naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het filmfestival van Cannes, met evenveel unieke juweelcreaties voor de actrices die er op de rode loper verschijnen.

Onuitvoerbaar idee

Toch is Scheufele, nu artistiek directeur en samen met haar broer Karl-Friedrich ook CEO van het onafhankelijke familiebedrijf, nooit de roots van Chopard vergeten. 'Het eerste wat mijn vader me leerde, nog voordat ik het alfabet kon spellen, was om de tijd af te lezen op een Mickey Mouse-horloge dat hij voor me meebracht uit de Verenigde Staten. Nadien zocht ik naar alles wat ik kon vinden om met papier, aluminium of wat dan ook mijn eigen uurwerk te maken. De enige fout die ik maakte, omdat ik in de tijd ook pianolessen volgde, was om Chopin op de wijzerplaat te schrijven in plaats van Chopard.'

Haar eerste échte horloge stelde ze in 1993 voor met de Happy Sport, een uurwerk met vrij bewegende diamanten op de wijzerplaat. Ondertussen is het een bestseller van het huis, maar destijds geloofde niemand erin, zegt Scheufele. 'Zowel mijn ouders, de chef van het atelier als de horlogemakers verklaarden me gek dat ik diamanten in een kast van staal wilde zetten, dat behoorde je met wit goud of platina te doen. Op technisch vlak vertelden ze me dat mijn idee gewoon onuitvoerbaar was. We hadden al onze Happy Diamonds-horloges waarop de diamanten vrij rond de wijzerplaat bewogen, maar ik wilde dus nog een stap verder gaan, door de diamanten óver de wijzerplaat en het binnenwerk te laten zweven.'

De Happy Sport van Chopard is meteen herkenbaar dankzij de vrij bewegende diamanten. © GF / Chopard

Uiteindelijk kwam Scheufele zelf met een oplossing op de proppen door de wijzerplaat niet met één, maar twee saffierglazen af te dekken, met net genoeg speling om de diamanten vrij te laten bewegen. Niet dat de Happy Sport daarmee meteen in productie kon. Zo mocht het horloge ondanks de toevoeging van een extra saffierglas en edelstenen niet al te dik zijn en moest de waterdichtheid verzekerd blijven. Bij de finale afwerking was de uitdaging dan weer om de met diamanten gevulde saffierglazen af te sluiten zonder stofdeeltjes achter te laten. 'Ik heb een zeer volhardend karakter dat geen genoegen neemt met een nee', zegt Scheufele. 'De bezwaren van mijn omgeving maakten me alleen nog meer vastberaden om om mijn idee te realiseren.'

Tijdsgeest

Scheufele stelde zopas dertien nieuwe Happy Sport-modellen en een door Xavier Dolan geregisseerde campagne met Julia Roberts voor. Toch geloofden maar weinig horlogemakers destijds dat het uurwerk een blijver, laat staat een hit bij verzamelaars van mechanische horloges zou worden. Begin jaren negentig werd het topsegment van de horlogerie nog meer dan nu gedomineerd door mannen - speelse, modieuze horloges werden al snel een brug te ver genoemd, volwaardige vrouwencollecties een overbodige investering.

Volgens Scheufele was het echter nooit haar bedoeling om de Helvetische horloge-industrie op te schudden. 'Ik deed gewoon wat naast mijn werk ook mijn passie is, namelijk creëren en ontwerpen. De Happy Sport was misschien ongewoon en onverwacht, zoals de beste creaties vaak zijn, maar ik kon absoluut niet vermoeden dat we er zo ver mee zouden komen.'

Julia Roberts belichaamt vrije, blije vrouwen in de nieuwe campagne van Chopard. © GF / Chopard

Destijds wilde ze vooral een polyvalent horloge ontwerpen dat zich niet tot de ene of de andere gelegenheid beperkte, zegt de artistiek directeur, maar inspeelde op de noden van actieve vrouwen die meerdere rollen combineren. 'Ik deed zelf veel aan sport en Chopard had wel enkele coole sportieve stukken, maar ik wilde iets met een beetje glans dat je altijd kon dragen, zowel om te zwemmen en te tennissen als om te winkelen, te werken of om naar een cocktailparty te gaan. Had je geen tijd om je om te kleden, dan droeg je toch alvast enkele kleine diamanten om de pols. Ik ben aan boord gekomen bij Chopard op een moment dat vrouwen steeds meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden kregen - de Happy Sport is voor mij de perfecte uitdrukking van die vrijheid.'

Overnames en generatiewissels laten in traditionele familiebedrijven vaak hun sporen na, het Zwitserse Chopard vormt daarop geen uitzondering. De in 1860 opgerichte horlogemaker kwam in 1963 in de handen van Karel en Karin Scheufele, Duitse ondernemers die zelf uit een prominente horlogemakersfamilie kwamen, hun dochter Caroline vervoegde het management in 1985.Datzelfde jaar nog ontwerpt de dan 24-jarige Scheufele een hangertje in de vorm van een clown, waarmee het merk zich voor het eerst op de juwelenmarkt begeeft. Ze wil van Chopard ook op dat terrein een gevestigde waarde maken, wat de daaropvolgende jaren ook lukt dankzij de introductie van verfijnde juwelen in 1990 en talloze spraakmakende projecten. Zo volgt in 2007 de collectie Red Carpet naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het filmfestival van Cannes, met evenveel unieke juweelcreaties voor de actrices die er op de rode loper verschijnen.Toch is Scheufele, nu artistiek directeur en samen met haar broer Karl-Friedrich ook CEO van het onafhankelijke familiebedrijf, nooit de roots van Chopard vergeten. 'Het eerste wat mijn vader me leerde, nog voordat ik het alfabet kon spellen, was om de tijd af te lezen op een Mickey Mouse-horloge dat hij voor me meebracht uit de Verenigde Staten. Nadien zocht ik naar alles wat ik kon vinden om met papier, aluminium of wat dan ook mijn eigen uurwerk te maken. De enige fout die ik maakte, omdat ik in de tijd ook pianolessen volgde, was om Chopin op de wijzerplaat te schrijven in plaats van Chopard.'Haar eerste échte horloge stelde ze in 1993 voor met de Happy Sport, een uurwerk met vrij bewegende diamanten op de wijzerplaat. Ondertussen is het een bestseller van het huis, maar destijds geloofde niemand erin, zegt Scheufele. 'Zowel mijn ouders, de chef van het atelier als de horlogemakers verklaarden me gek dat ik diamanten in een kast van staal wilde zetten, dat behoorde je met wit goud of platina te doen. Op technisch vlak vertelden ze me dat mijn idee gewoon onuitvoerbaar was. We hadden al onze Happy Diamonds-horloges waarop de diamanten vrij rond de wijzerplaat bewogen, maar ik wilde dus nog een stap verder gaan, door de diamanten óver de wijzerplaat en het binnenwerk te laten zweven.'Uiteindelijk kwam Scheufele zelf met een oplossing op de proppen door de wijzerplaat niet met één, maar twee saffierglazen af te dekken, met net genoeg speling om de diamanten vrij te laten bewegen. Niet dat de Happy Sport daarmee meteen in productie kon. Zo mocht het horloge ondanks de toevoeging van een extra saffierglas en edelstenen niet al te dik zijn en moest de waterdichtheid verzekerd blijven. Bij de finale afwerking was de uitdaging dan weer om de met diamanten gevulde saffierglazen af te sluiten zonder stofdeeltjes achter te laten. 'Ik heb een zeer volhardend karakter dat geen genoegen neemt met een nee', zegt Scheufele. 'De bezwaren van mijn omgeving maakten me alleen nog meer vastberaden om om mijn idee te realiseren.'Scheufele stelde zopas dertien nieuwe Happy Sport-modellen en een door Xavier Dolan geregisseerde campagne met Julia Roberts voor. Toch geloofden maar weinig horlogemakers destijds dat het uurwerk een blijver, laat staat een hit bij verzamelaars van mechanische horloges zou worden. Begin jaren negentig werd het topsegment van de horlogerie nog meer dan nu gedomineerd door mannen - speelse, modieuze horloges werden al snel een brug te ver genoemd, volwaardige vrouwencollecties een overbodige investering.Volgens Scheufele was het echter nooit haar bedoeling om de Helvetische horloge-industrie op te schudden. 'Ik deed gewoon wat naast mijn werk ook mijn passie is, namelijk creëren en ontwerpen. De Happy Sport was misschien ongewoon en onverwacht, zoals de beste creaties vaak zijn, maar ik kon absoluut niet vermoeden dat we er zo ver mee zouden komen.'Destijds wilde ze vooral een polyvalent horloge ontwerpen dat zich niet tot de ene of de andere gelegenheid beperkte, zegt de artistiek directeur, maar inspeelde op de noden van actieve vrouwen die meerdere rollen combineren. 'Ik deed zelf veel aan sport en Chopard had wel enkele coole sportieve stukken, maar ik wilde iets met een beetje glans dat je altijd kon dragen, zowel om te zwemmen en te tennissen als om te winkelen, te werken of om naar een cocktailparty te gaan. Had je geen tijd om je om te kleden, dan droeg je toch alvast enkele kleine diamanten om de pols. Ik ben aan boord gekomen bij Chopard op een moment dat vrouwen steeds meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden kregen - de Happy Sport is voor mij de perfecte uitdrukking van die vrijheid.'