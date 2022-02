Meer dan de helft van de Belgen (52,3 procent) geeft aan dat hun mentale gezondheid in de afgelopen twaalf maanden negatief werd beïnvloed door de COVID-19-pandemie. De situatie woog zwaarder door bij vrouwen en jongeren. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag.

Bij de vrouwen meldde 56,6 procent een negatieve impact op het mentale welzijn door corona, tegen 47,8 procent van de mannen. En wat de jongeren betreft: 63,1 procent van de 16- tot 24-jarigen rapporteert een negatieve impact, tegen 43 procent van de 75-plussers. Ook leden van eenoudergezinnen kregen het zwaar te verduren: 61 procent van hen geeft aan dat COVID-19 een negatieve impact heeft gehad op hun mentale welzijn.

De negatieve impact op de mentale gezondheid is voorts sterker geweest in Brussel, waar 62 procent een negatieve impact in de afgelopen twaalf maanden aangeeft, dan in Wallonië (55 procent) en Vlaanderen (49,1 procent).

