Jean-Paul Mulders verbaast zich over zijn eigen rusteloosheid, de gesprekken van vreemdelingen op café en het gedrag van gupvrouwtjes.

Ik ruik graag een konijn, maar ik ruik niet graag een cavia.' De vrouw aan het tafeltje naast het mijne zegt het met de overtuiging die je verwacht bij spionkoppen of splintergroeperingen. Het lijkt nog niet zo lang geleden dat zij in de keuze van haar huisdier geradicaliseerd is.

...