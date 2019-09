Van het kleutertje dat het meeste durft tot de jeugdbewegingsleider en van je baas of bazin tot de Eerste Minister, we zijn en hebben allemaal leiders in ons leven. Maar waarom is leiderschap vandaag een beetje een buzzword?

Buzzwords komen en gaan, en als ze in de businesswereld circuleren, dan zal je ze waarschijnlijk niet eens hebben opgemerkt. Synergie, transformatie en omnichannel, iemand? Het laatste jaar is leiderschap er zo eentje geworden. Boeken, Ted-talks, coachingsessies en events, het onderwerp is overal. Wie wil kan via masterclass.com zelfs online een cursus leiderschap met Anna Wintour volgen.

Uiteraard, denk je nu, leiderschap is overal, en we hebben bijna allemaal een baas. Bovendien is die baas niet alleen verantwoordelijk voor het leiden van het team, de afdeling of het bedrijf, hij (of zij natuurlijk) is ook verantwoordelijk voor hoe jij je voelt op de werkvloer. Uit arbeidssociologisch onderzoek blijkt dat betrokkenheid, respect, eerlijkheid en waardering, en een zekere vorm van vrijheid voor een grote groep werknemers belangrijker zijn dan hun loon, als het op tevredenheid over hun job aankomt. En uit onderzoek van Gallup blijkt dat 75 procent van de mensen die ontslag namen, dat deden omwille van hun directe leidinggevende. Goed leiderschap is dus een cruciale kwestie, weet ook Danielle Moens, mede-oprichter van het Centre for Balanced leadership, die volgende vrijdag in het panel zit van het New Insights towards Great Leadership Event.

Zorgende leiders

'Dat er vandaag zo veel rond gebeurt, heeft voor een stuk te maken met de veranderende maatschappij. Leiderschap vandaag is iets anders dan het dertig of vijftig jaar geleden was, ook omdat de jongere generaties geen boodschap meer hebben aan het soort traditionele directieve leiders die copy/pasten wat hun voorgangers deden. Ze willen vandaag geleid worden door authentieke, inspirerende en integere mensen die niet gericht zijn op autoriteit maar op het begeleiden en ontwikkelen van anderen. Als je met bedrijfsleiders praat, wordt het snel duidelijk dat het juiste talent aantrekken vandaag cruciaal is, en dus moet je als bedrijf op dat vlak competitief zijn. Dat doe je door goede leiders te hebben, niet alleen aan de top, maar op alle tussenniveaus.'

En dat is niet de enige reden waarom leiderschap een hot topic is, stelt Moens. 'Kijk naar de torenhoge cijfers rond burn-out. Een van de belangrijkste factoren daarin is de organisatie en hoe die geleid wordt. In een omgeving waar goed met talent wordt omgegaan en waar de leiders de tijd en ruimte hebben om hun mensen te begeleiden, is het makkelijker om burn-out te voorkomen. Dat zorgende aspect ontbreekt vandaag nog te vaak.'

Balans

Wat een goede leider dan wel moet zijn, daar heeft Moens een duidelijk beeld van. 'Ons centrum heet niet voor niets het Centre for Balanced Leadership. Balans is cruciaal, een leider is iemand die zowel holistisch denkt maar ook kan focussen, iemand die zowel een visie heeft voor de korte als lange termijn, die analytisch en intuïtief is, die ondernemend is maar ook reflectief, die kan samenwerken, die feedback kan geven en vragen, iemand die consequent is en betrouwbaar, ook.'

Dat het onderwerp vandaag populair is, en dat bedrijven beseffen dat het belangrijk is om de juiste mensen aan te trekken, wil nog niet zeggen dat ze ook voldoende aandacht voor hebben, stelt Moens. 'Balans, diversiteit, inclusie, coachend leiderschap, het zijn mooie ideeën. Maar dat betekent nog niet dat we massaal ons best doen om de mensen die leiding geven ook betere leiders te maken. Er is een verschil tussen interesse en het ook echt toepassen van ideeën. In een economisch klimaat dat voor druk zorgt, in bedrijven waar men onderbemand en overbevraagd is, zijn dat de eerste dingen die de schop gaan. Omdat het tijd en moeite kost om eraan te werken, uiteraard, en omdat het complex en vaak ook confronterend is. Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar er is gelukkig ook al veel belangstelling.'