Op 20 juni vindt de 'dag van het eenzame boeket' plaats. Overal in het land zullen boeketten liggen om mee te nemen. Het is een initiatief van de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB).

Dit jaar nemen bijna 200 floristen deel aan de actie. Het is de bedoeling om op 20 juni boeketten neer te leggen op straat. Wie een boeket vindt, mag het meenemen om te houden of aan iemand anders te schenken. Aan elk boeket zal ook een kaartje hangen.

'Het is een mooi gebaar van de florist aan de medemens om het plezier en de schoonheid van bloemen te delen', zegt Koen Van Malderen, directeur van de KUFB. 'Het initiatief komt overgewaaid uit Groot-Brittannië', zegt Van Malderen. Ondertussen vieren Mexico, Hongkong, Zuid-Afrika, Australië, Finland, Nederland, Rusland en Duitsland ook de 'dag van het eenzame boeket'.

De Unie zal haar leden contacteren en voor mooie kaartjes zorgen die de floristen aan de eenzame boeketten kunnen hangen. Het opschrift zal luiden: 'Ik ben een eenzaam boeketje, neem mij mee en geniet van mij'. Elke florist kiest zelf de bloemen voor het boeket en de grootte van het boeket.

Dit jaar nemen bijna 200 floristen deel aan de actie. Het is de bedoeling om op 20 juni boeketten neer te leggen op straat. Wie een boeket vindt, mag het meenemen om te houden of aan iemand anders te schenken. Aan elk boeket zal ook een kaartje hangen. 'Het is een mooi gebaar van de florist aan de medemens om het plezier en de schoonheid van bloemen te delen', zegt Koen Van Malderen, directeur van de KUFB. 'Het initiatief komt overgewaaid uit Groot-Brittannië', zegt Van Malderen. Ondertussen vieren Mexico, Hongkong, Zuid-Afrika, Australië, Finland, Nederland, Rusland en Duitsland ook de 'dag van het eenzame boeket'. De Unie zal haar leden contacteren en voor mooie kaartjes zorgen die de floristen aan de eenzame boeketten kunnen hangen. Het opschrift zal luiden: 'Ik ben een eenzaam boeketje, neem mij mee en geniet van mij'. Elke florist kiest zelf de bloemen voor het boeket en de grootte van het boeket.