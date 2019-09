Vincent Byloo (37) begon zijn carrière als muziekjournalist voor onder meer RifRaf, De Morgen en Knack Focus. Na zes jaar Studio Brussel is hij sinds vorig jaar te horen op Radio 1, waar hij vanaf deze week het ochtendprogramma Byloo presenteert.

Ik heb lang gedacht dat ik van mijn pen zou leven. Radiootje spelen, daar amuseerde ik me als twaalfjarige gewoon mee op mijn kamer. Ik heb even overwogen om naar de lokale radio te stappen, maar zo goed vond ik mezelf toch niet. (lacht) De radioliefde laaide weer op na een stage bij Radio 1 tijdens mijn studie journalistiek. Achteraf mocht ik redactiewerk doen voor Joos en Peeters & Pichal. Als presentator ben ik een laatbloeier: zonder de aanmoediging van mensen als Ruth Joos, Annemie Peeters en Luc Janssen had ik me nooit gesmeten.

