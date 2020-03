Met deze vijf spelletjes kunnen zowel kinderen als volwassenen hun hersenen laten kraken.

1. Castle Logix

Castle Logix is een leuk blokkenspel dat kinderen vanaf vier jaar kunnen spelen. De bedoeling is dat ze met de blokken hetzelfde kasteel bouwen als op het opdrachtkaartje staat. De opdrachten beginnen gemakkelijk en worden steeds moeilijker waardoor het spel ook voor oudere kinderen (en zelfs volwassenen) leuk is om te spelen. Het spelletje kost ongeveer 25 euro.

2. IQ Puzzler Pro

Kinderen vanaf zes jaar kunnen IQ Puzzler spelen, maar omdat de opdrachten oplopen qua moeilijkheidsgraad kunnen ook volwassenen zich er hun hersens over breken. Wat moet je doen? Met twaalf stukjes in verschillende kleuren moet je in 2D of 3D een piramide maken. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet.

3. Squirrels Go Nuts

Squirrels Go Nuts is een schuifpuzzel met zestig opdrachten voor kinderen vanaf zes jaar waarbij je alle eikeltjes in gaatjes moet schuiven. Zoals bij alle intelligentiespelletjes worden ook bij dit spel de opdrachten alsmaar moeilijker. Het spelletje werd in 2018 verkozen tot 'Speelgoed van het jaar' in Nederland.

4. Keer op Keer

'Keer op keer' is een dobbelspelletjes voor iedereen vanaf 8 jaar dat je zowel alleen of met maximaal zes personen kan spelen. De spelregels zijn heel eenvoudig en zowel tactiek als geluk spelen een rol. Het spelletje duurt ongeveer dertig minuten.

5. Colour Code

Colour Code is een spelletje voor kinderen vanaf vijf jaar met honderd opdrachten. Met doorzichtige plaatjes met daarop verschillende vormen in vrolijke kleuren moet je de juiste prentjes maken. Het spelletje werd in 2009 in België uitgeroepen tot 'Speelgoed van het jaar' en het is nog altijd leuk.

