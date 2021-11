Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten en nog potten gaan breken. De hele week lossen we nog artikels over en interviews met hen. Vandaag: vijf vrouwen die andere vrouwen vooruit helpen.

'Ook in de literatuur is er nood aan een safe space, een plek waar erkenning is voor het feit dat niet-mannen nog steeds bepaalde drempels ervaren', zegt Uschi Cop (33), schrijfster, curator en doctor in de taalpsychologie. Uschi werkt momenteel aan haar debuutroman en richtte Hyster-x op, een schrijverscollectief en sociaal netwerk voor vrouwen en non-binaire personen. hyster-x.com 'BIBI steunt op drie pijlers: beweging, voeding en zelfzorg. We willen dat het voor iedere vrouw simpel wordt om te sporten, maar ook dat ze een goede relatie met eten kan ontwikkelen.' Hellen Dobbeleers (29) en Katrien Sas (32) richtten vorig jaar BIBI Antwerpen op, een feelgood fitstudio voor vrouwen, met focus op zelfzorg. Katrien is personal trainer en vertrouwenscoach, terwijl Hellen als diëtiste klanten begeleidt in hun voedingsgewoonten. bibiantwerpen.be 'Meer dan 75 procent van de vrouwen in België heeft geen kennis over haar eigen menstruatiecyclus', zegt Morgane Leten (34), oprichtster van Guud Woman, een platform dat informatie, ondersteuning en voedingssupplementen aanbiedt aan vrouwen die hun menstruatiecyclus willen verbeteren. Uit onderzoek blijkt immers dat negentig procent van de vrouwen lichamelijke of mentale klachten heeft tijdens haar maandstonden. guudwoman.com 'Met Imazi.Reine wilde ik een ontmoetingsplek creëren voor kunstenaressen van de Noord-Afrikaanse diaspora die gevoelige thema's zoals migratie, gemis en identiteit in hun kunst verwerken, iets waar ik zelf ook nood aan had', zegt Fatima-Zohra Ait El Maâti (25), de Brusselse documentairemaakster en bezieler van het feministische collectief Imazi.Reine, dat onder meer negatieve stereotypes over moslimvrouwen uit de weg wil ruimen. IG: @imazi.reine'Ik startte De Sportstudio omdat de sportwereld behoorlijk elitair kan zijn en ik merkte dat een groep vrouwen wel wilde sporten, maar weinig aansluiting vond in het bestaande aanbod. Hier kunnen dames alles bereiken waar ze aanvankelijk zelfs niet van durfden te dromen', zegt Souhaila Akarkach (30), hoofdcoach en eigenaar van De Sportstudio in Antwerpen, een sportclub voor vrouwen die weinig tot geen ervaring hebben met sport of in andere clubs niet helemaal zichzelf kunnen zijn. IG: @desportstudio.antwerpen