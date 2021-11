Vijftig jaar geleden ontstond de eerste Belgische vrouwendag. Ter ere van die feesteditie, op 11 november, selecteerde Knack Weekend vijftig jonge Belgische vrouwen die, elk op hun terrein, belangrijk werk verrichten. Vandaag: vier vrouwen in een mannenwereld.

Pilote Zara Rutherford (19) onderneemt momenteel een wereldrecordpoging om als jongste vrouw solo rond de wereld te vliegen.

'Ik hoop dat meer meisjes hierdoor interesse krijgen voor de luchtvaart en STEM-beroepen. Slechts vijf procent van de piloten op commerciële vluchten is een vrouw. De genderkloof in deze sector is gigantisch, maar volgens mij is het deels een droomkloof. Onze dromen worden al in onze kindertijd gevormd. Meisjes leren over mooie, slapende prinsessen en jongens over dappere, avontuurlijke prinsen. Zelf ben ik geboren in een familie van vliegeniers. Mijn ouders, allebei piloten, zijn altijd mijn rolmodellen geweest. De missie van dit avontuur is dan ook niet alleen dat wereldrecord. Ik wil vooral meisjes ...

'Ik hoop dat meer meisjes hierdoor interesse krijgen voor de luchtvaart en STEM-beroepen. Slechts vijf procent van de piloten op commerciële vluchten is een vrouw. De genderkloof in deze sector is gigantisch, maar volgens mij is het deels een droomkloof. Onze dromen worden al in onze kindertijd gevormd. Meisjes leren over mooie, slapende prinsessen en jongens over dappere, avontuurlijke prinsen. Zelf ben ik geboren in een familie van vliegeniers. Mijn ouders, allebei piloten, zijn altijd mijn rolmodellen geweest. De missie van dit avontuur is dan ook niet alleen dat wereldrecord. Ik wil vooral meisjes tonen dat ze moedig kunnen zijn en ambitieus mogen dromen.' @fly.zolo 'Ik zie er misschien uit als een kleine, schattige vrouw, maar eens ik aan mijn shift begin, schrikken mensen soms van mijn gedrag in de keuken. (lacht) Gastronomie is een machowereld, maar zelf heb ik ook een grote mond. Als je in deze sector geen ruggengraat hebt, ga je eronderdoor, of je nu man of vrouw bent. Omdat alles heel snel gaat, wordt er in de keuken weleens geroepen. Ik heb moeten leren om zulke uitbranders niet persoonlijk te nemen. Toch vind ik niet dat agressiviteit in de keuken de norm mag zijn. In mijn eigen zaak probeer ik ook de positieve punten te benadrukken. Misschien zit daarin wel mijn vrouwelijke touch.' @victor_antwerp 'Als chemisch inspecteur, iemand die in het veld stalen neemt die nadien in het labo onderzocht worden, was ik een van de enige vrouwen. Alle vergaderingen en lunchpauzes bracht ik onder de mannen door. Dat vond ik niet erg. Wel vond ik het moeilijk om in die omgeving mijn vrouwelijkheid te bewaren. Niet dat ik elke dag een rode jurk aan wil, maar ik hou wel van make-up en leuke kleren. De werkpakken die ik moest dragen waren bovendien niet voor een vrouwenlichaam gemaakt. Mijn carrièreswitch naar wetenschapsjournalist en digital storyteller kwam er echter niet uit frustratie, wel omdat ik een creatief ei kwijt wilde. Vandaag probeer ik, onder meer op TikTok, meer meisjes warm te maken voor STEM-beroepen. De praktische, probleemoplossende blik waarmee vrouwen naar de wereld kijken is ook in de wetenschap hard nodig.' doedieszot.com 'Aan masterstudenten of tijdens lezingen vraag ik mijn publiek vaak of ze vijf vrouwelijke architecten kunnen noemen die hun eigen praktijk hebben. Vaak moeten mensen de koppen bijeen steken om vijf namen te bedenken. Wanneer ik pols naar de namen van vijf Belgische vrouwelijke architecten, krijg ik helemaal geen antwoord. Zo'n denkoefening toont aan hoe de canonieke geschiedenis wordt geschreven door en voor mannen. Ook ik merkte tijdens mijn studies een gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwen en vrouwelijke referenties, daarom heb ik het platform L'architecture qui dégenre opgericht. We organiseren evenementen zoals de Matrimoniumdagen, waarmee we het vrouwelijk erfgoed in Brussel willen vieren. Vrouwen hebben altijd bijgedragen aan de geschiedenis van de architectuur en de stad, maar de sporen daarvan ontbreken in de archieven.'architecturequidegenre.be