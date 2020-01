Op Instagram scoor je niet alleen met foto's, maar ook met woorden. Dat bewijst de nieuwe generatie dichters die meer en meer volgers verzamelt. Naar aanleiding van Gedichtendag: een overzicht van de mooiste Instapoëzie in eigen taal.

1. Perversjes

Wie? Een zekere Marieke uit Nederland, die verder heel karig is met persoonlijke info.

Aantal volgers? 8.767

Wat? Getwijfel, gemis, seks en onafgewerkte to-dolijstjes: er zijn weinig onderwerpen die niet de revue passeren op Perversjes. De teksten zijn strak, ritmisch en repetitief, met wat verbeelding hoor je iemand beatboxen op de achtergrond. Woorden als 'kut', 'tieten' en 'neuken' beroven de versjes af en toe van hun onschuld. Gelukkig wordt het nooit onsmakelijk, hoogstens een tikje spannend.

2. Sielvhm

Wie? Voluit Siel Verhanneman, een professionele schrijfster uit Kortrijk die haar carrière begon op Instagram. Intussen heeft ze al twee dichtbundels en een roman op haar naam staan en geeft ze ook regelmatig lezingen.

Aantal volgers? 6.552

Wat? Chaos regeert op het account van Siel Verhanneman, een van de eerste en meest bekende Instagram-poëten van het ons land. Handgeschreven gedichten worden afgewisseld met foto's uit haar dichtbundels en fragmenten uit haar dagelijks leven. Siel schrijft over de verwoestende kracht van verdriet, de eenzaamheid die ermee gepaard gaat en de nasleep die altijd langer duurt dan verwacht. Haar teksten zijn vaak beeldend, haar woorden als een pleister voor iedereen die ooit iets gelijkaardig meemaakte.

3. Ruth Van de Steene

Wie? Een 32-jarige dichteres uit Gent, die al een aantal dichtbundels uitbracht in eigen beheer. Ze verkoopt ook postkaartjes, tegels en notitieboekjes met haar teksten.

Aantal volgers? 2.114

Wat? De gedichten van Ruth zijn vaak niet langer dan twee regels: meer heeft ze niet nodig om de essentie van een gevoel op treffende wijze te vatten. Pijn en humor gaan vaak hand in hand, met liefdesverdriet als rode draad doorheen de verschillende versjes. In haar boeken voorziet ze haar gedichten Rupi Kaur-gewijs van passende tekeningen, op Instagram krijg je enkel strak vormgegeven teksten te zien.

4. Didalmi

Wie? Dat weet eigenlijk niemand, Didalmi opereert in alle anonimiteit.

Aantal volgers? 4.201

Wat? Didalmi geeft de tragiek van het dagelijks leven van een poëtische toets. In gedichten van vier regels voorziet hij de actualiteit van een diepere dimensie. De toon is onheilspellend, de beelden die hij gebruikt erg krachtig. Zo slaagt hij er als geen ander in om grote, abstracte gebeurtenissen te concretiseren. Onverschillig blijven is onmogelijk, maar dat is wellicht de bedoeling.

5. Frauke Heyde

Wie? Fraukde Heyde schrijft zowel romans als gedichten onder eigen naam.

Aantal volgers? 2.368

Wat? De feed van Frauke Heyde is een mix van poëzie, proza en verdwaalde foto's van haar dochter. Frauke omschrijft treffend hoe de liefde soms voelt als een keurslijf waarin we trachten te passen en hoe absurd dat eigenlijk is. Haar gedichten gaan over het loslaten van mensen en ideaalbeelden en het stoppen met twijfelen. Aan jezelf, aan anderen, aan de toekomst. Erg nuttig voor wie het conformeren op zachte wijze wil afleren.

