Een overwachte drukte en verleidingen om aan te weerstaan: de sterren voorspellen een boeiende week in deze Chinese horoscoop.

Rat

Je hebt het wel even gehad met al die beperkingen. Ratten willen vrij zijn. Complete vrijheid, zelfs. Dat kan voor wat spanning zorgen in je gevoelsleven. Je partner begrijpt immers niet wat er aan de hand is. Aarzel dus niet om je egoïstische houding te compenseren met een beetje empathie...

Buffel

Buffels krijgen het in deze periode ontzettend druk. Vooral in je privéleven krijg je op de een of andere manier plots veel meer verantwoordelijkheid. Voor je het beseft is de week voorbij. Het impliceert dat er nauwelijks tijd is voor wat vertier. Dat kan voor spanning zorgen in je relatie.

Tijger

Voor Tijgers staat deze periode in het teken van de liefde. Heb je een partner, dan merk je dat je relatie plots op een heel spontane manier gaat openbloeien. Voor vrijgezellen zorgt een toeval ervoor dat er iemand uit het niets opduikt die al je wensen en verlangens perfect kan invullen.

Kat

Een leuke periode begint, want er staan een paar zeer aangename verrassingen op het programma. Katten zien dat graag gebeuren, want het brengt pit in het leven. Je bent vrolijk, zelfs ondeugend. Je deelt je goede humeur met iedereen die je pad kruist. In je liefdeleven laait het vuur van de passie hoog op.

Draak

Met zowel vertrouwen als zelfvertrouwen slagen Draken erin om te weerstaan aan alle verleidingen die ze op hun weg vinden. Je ervaart dat telkens weer als een persoonlijke overwinning. Om die reden vind je dit ook een heel interessante periode. Dat je goed in je vel zit, geeft ook je partner een goed gevoel.

Slang

Er is niets dat Slangen in deze periode kan beletten om met volle teugen van de zomer te genieten. Dat betekent evenwel niet dat je bij de pakken blijft zitten. Je kijkt al wat verder vooruit en koestert nieuwe plannen, waarin ook een rol ligt voor je naasten. In de liefde wacht je een week vol tederheid.

Paard

Paarden willen het laken naar zich toe trekken. Vooral op het werk ben je vastberaden: je zal de anderen eens laten zien uit welk hout je gesneden bent. Je verwacht dat naar je stem wordt geluisterd. Zodra dat niet gebeurt, kan je kregelig worden. In de liefde wil je dat je partner je stoutste dromen deelt.

Geit

Voor Geiten hangt enige stress in de lucht. Je zal je moeten inspannen om een oplossing te vinden voor alle problemen, en zo de sereniteit terug te brengen. In de liefde is het een periode van uitersten: soms ben je niet voldoende beschikbaar, dan laat je de vlam van de passie weer oplaaien.

Aap

Je bent toch wel wat zenuwachtig, ja zelfs een beetje angstig. Misschien zijn Apen al te veel bezig met het professionele activiteiten die straks opnieuw opstarten. De horoscoop geeft je dan ook deze tip: probeer je vooral te concentreren op het huidige moment. En geniet van je vrienden en naasten...

Haan

In je hoofd is het nog volop zomer. Hanen zitten nog altijd in die roes van dagdromen en zoete waanzin. Je ervaart het allemaal op een heel romantische manier, dronken van passie als je bent. Voor vrijgezellen kan deze periode dan ook een aangename verrassing brengen. Veel sneller dan je denkt...

Hond

Honden staan bekend om hun sterke karakter. Je houdt vast aan je principes. In deze periode ben je ook ambitieuzer dan ooit. Niets of niemand zal je op de weg naar je doel kunnen tegenhouden. In je liefdeleven komt het tot een discussie die je zal geruststellen en stimuleren.

Zwijn

Je bent heel sereen. Je voelt je meer dan ooit meester van je lot. Dat sterkt je zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat Zwijnen zich zowel privé als op het werk bijzonder compromisloos gaan opstellen. Je moet beseffen dat zo een houding niet meteen helpt om sommige netelige kwestie op te lossen.

