De Belg is aan het naaien geslagen en dat heeft Veritas geweten. De winkelketen zag de online vraag naar stoffen de voorbije dagen met meer dan 3.000 procent toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens de coronaperiode is er een stormloop op materialen die nodig zijn voor mondmaskers. Veritas, retailer van onder meer stoffen, voorziet 300.000 stoflapjes. Dat is de stock die ons land normaal over een periode van twee jaar gebruikt. Samen met 1 miljoen meter lint kunnen 1,8 miljoen mondmaskers worden gemaakt.

Op enkele dagen tijd werden online al stoflapjes besteld voor 120.000 mondmaskers. Dat is evenveel als de verkoop in alle Veritaswinkels samen gedurende dezelfde periode vorig jaar. Om voldoende voorraad stof en lint ter beschikking te hebben, zoeken medewerkers onafgebroken naar stoffen en linten in het buitenland. Ook de kant-en-klare stoffen mondmaskers zijn wereldwijd nog maar nauwelijks te vinden. Veritas verwacht binnenkort een levering van 30.000 herbruikbare exemplaren uit Italië.

Vanaf maandag 4 mei heropenen de stoffenwinkels.

Lees ook: Zelf mondmaskers maken: dit zijn de officiële richtlijnen

Tijdens de coronaperiode is er een stormloop op materialen die nodig zijn voor mondmaskers. Veritas, retailer van onder meer stoffen, voorziet 300.000 stoflapjes. Dat is de stock die ons land normaal over een periode van twee jaar gebruikt. Samen met 1 miljoen meter lint kunnen 1,8 miljoen mondmaskers worden gemaakt. Op enkele dagen tijd werden online al stoflapjes besteld voor 120.000 mondmaskers. Dat is evenveel als de verkoop in alle Veritaswinkels samen gedurende dezelfde periode vorig jaar. Om voldoende voorraad stof en lint ter beschikking te hebben, zoeken medewerkers onafgebroken naar stoffen en linten in het buitenland. Ook de kant-en-klare stoffen mondmaskers zijn wereldwijd nog maar nauwelijks te vinden. Veritas verwacht binnenkort een levering van 30.000 herbruikbare exemplaren uit Italië. Vanaf maandag 4 mei heropenen de stoffenwinkels.