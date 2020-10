In Kemzeke, bij het Oost-Vlaamse Stekene, opent de Verbeke Foundation zaterdag 'Journey To The Stars', een tentoonstelling met de gerestaureerde 'Ferro Lusto' van Panamarenko.

De hybride machine is een creatie die geschikt is om door de atmosfeer en door de ruimte te vliegen, maar begin dit jaar bleek na een tentoonstelling dat het kunstwerk een restauratie nodig had.

Eveline Hoorens, de weduwe van de in 2019 overleden kunstenaar Panamarenko, laat de 'Bing of the Ferro Lusto', een ufo-achtig object, herstellen uit eerbetoon voor haar man. 'Bing behoeft een restauratie als we Pana's ster nog eens willen laten opstijgen', zegt ze over de operatie.

De herstelling en tentoonstelling is het tweede deel van een hommage. Een eerste deel daarvan was al te zien tijdens de expo 'Panamarenko Tribute - Around the world in 80 years' in Antwerpen. Voor het tweede deel van het eerbetoon aan de bekende kunstenaar kunnen liefhebbers vanaf 3 oktober terecht bij de kunstsite Verbeke Foundation in Kemzeke.

Niet enkel zijn bekende 'Bing of het Ferro Lusto' zal er worden getoond, maar ook zijn atypische garderobe krijgt er een plaats. De expo loopt tot in de lente van 2021. (Belga)

Journey to the Stars © GF

