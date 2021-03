Cathérine Ongenae is antropoloot, journalist en digital creative. Ze is een van de vrouwen die televisiemaker Bart De Pauw heeft aangeklaagd en een van de 110 stemmen die we naar aanleiding van de 110ste Internationale Vrouwendag aan het woord laten.

'Veel vrouwen beseffen nog steeds niet hoe ze dat toxische patriarchaat mee in stand houden. Of ze weten niet hoe ze dat kunnen counteren op een manier die in hun aard ligt. Niet iedereen is gemaakt voor de barricade, ik eigenlijk ook niet. Genderwijsheid implementeren: daar valt nog veel winst te boeken. Zo'n Internationale Vrouwendag is goed om die ongelijkheid op de agenda te houden, maar het bewustwordingsproces zelf is een werk van alle dagen.'

