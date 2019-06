'Veel transgenders zijn ervan overtuigd dat ze minder waard zijn omwille van hun genderidentiteit'

Emily Nees Medewerker Weekend.be

Een jaar geleden stapte transvrouw Paulien De Groote, bekend van de documentairereeks 'M/V/X' op Eén, uit het leven. Jammer genoeg is De Groote geen uitzondering: acht op de tien transgenders in België worstelt met suïcidale gedachten. Wat kunnen we nu, een jaar later, leren uit het verhaal van Paulien?

© Getty