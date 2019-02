Vandaag is het de Europese Equal Pay Day

Volgens de nieuwste cijfers van de FOD Economie (2016) verdienen vrouwen in de privésector gemiddeld per maand nog steeds een vijfde minder dan mannen. En dat heeft veel te maken met een verschillend arbeidsregime: bijna de helft van de werkende vrouwen is deeltijds aan de slag (44%), tegenover slechts 11% van de werkende mannen. Bij exact dezelfde arbeidsduur is de loonkloof veel kleiner. Voltijdswerkende vrouwen verdienen per uur 5% minder dan voltijds werkende mannen.

Geen vrije keuze

'Deeltijds werken is niet altijd een vrije keuze', argumenteert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant, de drijvende kracht achter de Equal Pay Day in ons land. 'Slechts 8% van de deeltijds werkende vrouwen geeft aan geen voltijdse job te willen', klinkt het in het persbericht. De zorg voor de eigen kinderen of voor afhankelijke personen duwt 25% van hen in een deeltijdse job. Ter vergelijking: bij mannen is dit slechts 6%.

De cijfers over de systemen van tijdelijke arbeidsduurvermindering tonen de genderkloof duidelijk aan. Thematische verlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn voor zowel mannen als vrouwen toegankelijk. Toch maakten vrouwen in 2017 maar liefst 67% uit van alle gebruikers en mannen slechts 33%. Als de verloven worden opgenomen om zorgredenen, dan zijn de gebruikers bijna uitsluitend vrouwelijk.

Weg met de clichés

Onder het motto 'Share the work and close the pay gap' organiseert zij-kant op 14 maart 2019 Equal Pay Day in België. Voor de campagnespot gingen communicatiebureau Mortierbrigade en productiehuis Czar aan de slag met het clichébeeld van de 'Manly men' die met plezier dag in dag uit de meest extreme 'shitty jobs' doen, maar thuis de taken niet opnemen. De spot is uiteraard ironisch bedoeld. Bekijk de video hieronder: