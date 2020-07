Het staat in de sterren geschreven: het is vakantie voor sommigen. Ontdek hier of jouw Chinees sterrenbeeld bij de gelukkigen is.

Rat

Ratten voelen zich uitstekend. Je bent altijd goed gemutst en je neemt de anderen op sleeptouw. Zelfs als er een probleem opduikt, zoek je altijd de meest positieve en constructieve oplossing. Je staat zelfs klaar om anderen te helpen, als ze voor een hindernis komen te staan.

Buffel

In je gevoelsleven is er enige beroering. Of je vrijgezel bent dan wel een partner hebt, maakt niets uit: je ervaart emoties die helemaal nieuw voor je zijn. Voor Buffels is de manier waarop ze daarmee omgaan nu wel heel belangrijk: probeer geen onomkeerbare keuzes te maken.

Tijger

Tijgers raken helemaal in vakantiesfeer. Ook op het emotionele terrein. Vrijgezellen genieten met volle teugen. Heb je al een relatie, dan kunnen al die verleidingen in je omgeving voor enige spanning zorgen. Laat de situatie in dat geval niet escaleren.

Kat

De anderen hebben je graag in de buurt. Katten stralen levensvreugde uit. Je bent altijd vrolijk en positief ingesteld, ook als je geconfronteerd wordt met een onverwachte hindernis. In je liefdeleven laat je je vooral leiden door de passie. Dat maakt kiezen niet makkelijker...

Draak

Draken houden het liefst heel gewoontjes. Je wil niet per se op de eerste rij zitten. Alles op zijn beloop laten, dat is wat je wil. In een zo sereen mogelijke sfeer. Het enige terrein waarop je maar wat graag een grotere inspanning levert, is de liefde: je partner mag alles vragen...

Slang

Voor Slangen die een gezin hebben, kan dit een bijzonder levendige periode worden. Er gebeurt meer dan genoeg om je dagen te vullen, want iedereen heeft je nodig. Het is nu aan jou om voor jezelf te zorgen en niet constant in de bres te springen voor de anderen.

Paard

Je bent doorgaans heel rationeel, maar in deze periode moet je je ermee verzoenen dat de emotie sterker is dan de rede. Paarden geven zich dus maar beter over aan hun soms vurige gevoelens. Je denkt soms minder helder, maar de schade die je daarmee aanricht blijft beperkt.

Geit

Geiten krijgen de raad om in deze periode vooral heel flexibel te zijn. Zelfs dan kom je geregeld in een situatie waarin je een beslissing moet nemen waarvan je weet dat ze niet voor iedereen ideaal is. Je kan de pil vergulden door lang en met overleg te praten.

Aap

Je bruist van nieuwe ideeën en je zit vol verse energie. Apen moeten deze periode dan ook benutten om die plannen die al lang in de koelkast liggen eindelijk eens boven te halen. Nu heb je immers het lef om de lat veel hoger te leggen. In de liefde heb je niet iets te veel verlangens.

Haan

Hanen hebben zich voorgenomen om het deze zomer zo rustig mogelijk te houden, maar dat valt meteen al tegen: in deze periode vind je immers behoorlijk wat hindernissen op je weg. Je vindt telkens een manier om die te omzeilen, maar het maakt je toch wel prikkelbaar.

Hond

Je voelt je wat slapjes. Het enthousiasme waarmee je de voorbije dagen bezig was, lijkt helemaal weg te sijpelen. Niet getreurd: Honden blijven zowel privé als professioneel het verschil maken met hun zeer creatieve geest. In de liefde vind je het geluk in de kleine dingen.

Zwijn

Zwijnen stellen vast hun ideeën en mening gedeeld worden door de mensen om hen heen. Dat voelt niet alleen goed aan, het vergroot ook je zelfvertrouwen. Zozeer dat je er nu van uitgaat dat geen hindernis je te hoog is om je doel te bereiken. Toch maar even uitkijken...

