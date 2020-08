Voor sommigen is het tijd om tot actie over te gaan, anderen nemen best wat gas terug. In deze Chinese horoscoop lees je wat de sterren voor jou in petto hebben tussen 7 en 18 augustus.

Rat

Ratten hebben een blind vertrouwen in hun buikgevoel. Terecht: je instinct wijst in deze periode telkens opnieuw de juiste weg. Natuurlijk vind je hindernissen op je weg. Een kleine teleurstelling valt af en toe niet te vermijden. In de liefde laait nieuwe passie op.

Buffel

In je gevoelsleven zijn alle plooien nu gladgestreken. Je hebt je nog nooit zo goed gevoeld in je relatie. Dat stimuleert je om nog meer dingen samen met je partner te doen. Kijk daarmee uit, want misschien kom je zo in een situatie terecht die voor nieuwe spanning zorgt.

Tijger

Tijgers moeten met beide voeten op de grond blijven. Je maakt je op alle terreinen te veel illusies. Natuurlijk mag je best ambitieus zijn, maar je mag niet te veel stappen tegelijk willen zetten. Misschien las je beter een pauze in om nog wat te genieten van de zomer.

Kat

Katten die in deze periode niet van hun vakantie genieten, hebben het ontzettend druk. Om niet te zeggen: je bent overbelast. Dat kan voor een gespannen sfeer zorgen, niet alleen op het werk maar ook thuis. Kortom: tijd om wat meer energie in je relatie te stoppen.

Draak

Je beseft het niet omdat je tot nu toe telkens weer je doel bereikte, maar eigenlijk leg je de lat te hoog. Je bezondigt je aan impulsaankopen, je maakt té ambitieuze plannen en je improviseert voor kwesties die veel meer overleg vereisen. En of het tijd is dat Draken bijsturen...

Slang

Een onbewogen dagelijks leven, je geniet er met volle teugen van. Je wentelt je maar wat graag in die rustige dagen die gevuld zijn met opwindende zomervreugde. Slangen zitten stevig op hun wolkje. Ook in je liefdesleven heb je het gevoel dat het nooit beter kan dan nu.

Paard

Paarden vinden alles goed. Je krijgt in je onmiddellijke omgeving wel af en toe problemen geserveerd, maar dat kan niets van je optimisme afdoen. Je begrijpt trouwens de kunst om goede afspraken met de anderen te maken. Zelfs een heuse crisis is daardoor snel bedwongen.

Geit

Je maakt je zorgen over kleine, persoonlijke problemen. Zoals sommige naasten je duidelijk willen maken, hoeft dat eigenlijk niet. Gelukkig zien Geiten dat ook zelf snel in: eigenlijk is het allemaal je tijd niet waard. Je neemt dan ook de enige juiste beslissing: genieten van de zomer...

Aap

Je stopt al je energie in je privéleven. Dat is de juiste keuze, want al de rest kan in deze bizarre tijden best even op waakvlam. De stabiliteit die je daarmee in je relatie brengt, brengt je nu helemaal tot rust. Voor alleenstaande Apen brengt deze periode een aangename verrassing.

Haan

Hanen moeten hun verlangens durven uiten. Weet ook dat het helemaal niet verkeerd is om het tempo nu wat terug te schroeven en te genieten van grote en kleine dingen. In de liefde is het misschien beter om van dag tot dag te leven en je niet al te veel vragen te stellen.

Hond

Je hebt de kat nu lang genoeg uit de boom gekeken. Voor Honden is het tijd om tot de actie over te gaan. Als je dat met overleg doet, dan is de kans groot dat je je slag thuishaalt. Je zelfvertrouwen wordt dan ook almaar groter, maar laat je daar niet door verblinden.

Zwijn

Zelfs als je entourage je dat probeert af te raden, sta je te popelen om risico's te nemen. Zwijnen doen in deze periode niets liever dan het vertrouwde pad verlaten. In het begint valt dat meestal wel mee, maar verder op in de week zou je tegen serieuze ontgoocheling kunnen aankijken.

Ratten hebben een blind vertrouwen in hun buikgevoel. Terecht: je instinct wijst in deze periode telkens opnieuw de juiste weg. Natuurlijk vind je hindernissen op je weg. Een kleine teleurstelling valt af en toe niet te vermijden. In de liefde laait nieuwe passie op.In je gevoelsleven zijn alle plooien nu gladgestreken. Je hebt je nog nooit zo goed gevoeld in je relatie. Dat stimuleert je om nog meer dingen samen met je partner te doen. Kijk daarmee uit, want misschien kom je zo in een situatie terecht die voor nieuwe spanning zorgt.Tijgers moeten met beide voeten op de grond blijven. Je maakt je op alle terreinen te veel illusies. Natuurlijk mag je best ambitieus zijn, maar je mag niet te veel stappen tegelijk willen zetten. Misschien las je beter een pauze in om nog wat te genieten van de zomer.Katten die in deze periode niet van hun vakantie genieten, hebben het ontzettend druk. Om niet te zeggen: je bent overbelast. Dat kan voor een gespannen sfeer zorgen, niet alleen op het werk maar ook thuis. Kortom: tijd om wat meer energie in je relatie te stoppen. Je beseft het niet omdat je tot nu toe telkens weer je doel bereikte, maar eigenlijk leg je de lat te hoog. Je bezondigt je aan impulsaankopen, je maakt té ambitieuze plannen en je improviseert voor kwesties die veel meer overleg vereisen. En of het tijd is dat Draken bijsturen...Een onbewogen dagelijks leven, je geniet er met volle teugen van. Je wentelt je maar wat graag in die rustige dagen die gevuld zijn met opwindende zomervreugde. Slangen zitten stevig op hun wolkje. Ook in je liefdesleven heb je het gevoel dat het nooit beter kan dan nu.Paarden vinden alles goed. Je krijgt in je onmiddellijke omgeving wel af en toe problemen geserveerd, maar dat kan niets van je optimisme afdoen. Je begrijpt trouwens de kunst om goede afspraken met de anderen te maken. Zelfs een heuse crisis is daardoor snel bedwongen. Je maakt je zorgen over kleine, persoonlijke problemen. Zoals sommige naasten je duidelijk willen maken, hoeft dat eigenlijk niet. Gelukkig zien Geiten dat ook zelf snel in: eigenlijk is het allemaal je tijd niet waard. Je neemt dan ook de enige juiste beslissing: genieten van de zomer...Je stopt al je energie in je privéleven. Dat is de juiste keuze, want al de rest kan in deze bizarre tijden best even op waakvlam. De stabiliteit die je daarmee in je relatie brengt, brengt je nu helemaal tot rust. Voor alleenstaande Apen brengt deze periode een aangename verrassing.Hanen moeten hun verlangens durven uiten. Weet ook dat het helemaal niet verkeerd is om het tempo nu wat terug te schroeven en te genieten van grote en kleine dingen. In de liefde is het misschien beter om van dag tot dag te leven en je niet al te veel vragen te stellen.Je hebt de kat nu lang genoeg uit de boom gekeken. Voor Honden is het tijd om tot de actie over te gaan. Als je dat met overleg doet, dan is de kans groot dat je je slag thuishaalt. Je zelfvertrouwen wordt dan ook almaar groter, maar laat je daar niet door verblinden.Zelfs als je entourage je dat probeert af te raden, sta je te popelen om risico's te nemen. Zwijnen doen in deze periode niets liever dan het vertrouwde pad verlaten. In het begint valt dat meestal wel mee, maar verder op in de week zou je tegen serieuze ontgoocheling kunnen aankijken.