Het weerbericht voorspelt de komende weken vooral veel regen, maar gelukkig is er nog zoiets als de Chinese horoscoop. Van hevige emoties tot samenhorigheid: dit is wat er in augustus op stapel staat.

Rat

De zon schijnt, de tafel is lekker en het glas is vol. Het leven lijkt wel een romantisch lied dat doorsijpelt in de realiteit. Ratten kunnen uitkijken naar een heerlijke zomer zonder problemen en vol geneugten. Als er al eens een kleine hindernis opduikt, dan omzeil je die meteen. Ook in de liefde schijnt de zon.

Buffel

In deze zoete en onbewogen zomerperiode genieten Buffels van de rustige manier waarop het leven zich om hen heen ontvouwt. Zo ontdek je het heilzame gevoel van een rustige wandeling met je partner. Je leert ook weet genieten van het weldadige aroma dat echte passie kan verspreiden.

Tijger

Voor Tijgers is de vakantie een periode die helemaal in het teken staat van liefde, vrienden en avontuur. De wonden van het verleden zijn nu helemaal geheeld. Het voelt alsof je de koning van deze wereld bent. In de liefde gebeurt iets dat ervoor zorgt dat de passie opnieuw helemaal oplaait.

Kat

Het pad dat je volgt, leid je naar alleen maar aangename situaties. Katten krijgen zin om het allemaal een beetje te ondergaan en worden op hun wenken bediend. Niemand die je stoort als je je verstopt in een groot graanveld, of zo, en wat voelt het heerlijk om je te laten meevoeren met de stroom...

Draak

Draken beleven vooral in hun liefdeleven een zomer vol emotie en opwinding. Voor vrijgezellen duikt iemand op uit een heel verrassende hoek. Heb je al een partner, dan drijf je op dat zalige gevoel dat je relatie nooit krachtiger en vuriger was als nu. Het geeft je nieuwe energie voor een best actieve zomer.

Slang

Slangen willen iedere avond feesten. Of het nu na het werk is of ergens op een strand in Ibiza: uit de bol gaan, dat is wat je wil. Maar je begrijpt ook de kunst om plezier te beleven aan dagdagelijkse dingen en zelfs je werk. Je vindt wel dat anderen in je omgeving het allemaal wat te serieus nemen.

Paard

Je loopt er al heel de zomer ietwat nerveus bij. Alsof Paarden voelen dat er iets staat te gebeuren maar niet precies weten wat. Soms krijg je dan ook zin om de zaken wat te forceren, en wat je ervaart als hindernissen op je weg zo snel mogelijk weg te nemen. Kijk uit dat je niemand voor de borst stoot.

Geit

Een mensenleven is zo kort. Zo breekbaar, ook. Geiten beseffen dat meer dan ooit in deze tijd van het jaar, en beslissen daar ook rekening mee te houden. Voorts hunker je naar dat gevoel om geliefd te worden. Goed nieuws: je partner is van plan je de rest van de zomer op je wenken te bedienen.

Aap

Apen wanen zich bij momenten in de ruïnes van het oude Rome. Je beeld je in dat je daar alleen bent met je partner, met passie als enige gezel. En zo laat je je telkens weer opslorpen door je fantasie, zozeer dat je niet meer geconcentreerd bent. Dat kan een probleem zijn als je weer aan het werk moet.

Haan

Je wil meer tijd vrijmaken voor leuke dingen. Hanen zijn ook van plan om dingen waarvan ze al langer dromen ook meteen te kopen. Je denkt immers groot, en je hebt er veel voor over om jezelf en al je dierbaren een goed gevoel te bezorgen. Probeer daarbij wel voeling te houden met de realiteit...

Hond

Honden vinden het soms jammer dat ze geen artiest geworden zijn, en niet constant pendelen tussen New York en Singapore. Maar op de een of andere manier ben je erin geslaagd om deze zomer in de allerbeste omstandigheden te reizen, en daar ben je trots op. Nu nog de rekening betalen...

Zwijn

Zwijnen moeten uitkijken dat hun verlangen naar ontspanning en samenhorigheid niet tot al te veel uitspattingen leidt. Het zou immers een heel moeilijke septembermaand kunnen worden als je al te vermoeid uit je vakantie komt. In de liefde heb je het gevoel dat je meer warmte en passie verdient.

