De Koreaanse cultuur staat op 24 en 25 september in de schijnwerpers in de hoofdstad, tijdens de eerste editie van de Korean Culture Days.

In de schaduw van het Brouckèreplein kan je er die dagen onder meer traditionele muziek, streetfood en K-Pop ontdekken, maakt het Koreaans Cultureel Centrum in Brussel vrijdag bekend.

Het festival wordt georganiseerd om de 120ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Korea en België te vieren. Op het programma staan onder andere muziek, film en gastronomie, met op vrijdagavond de vertoning van de met een Oscar bekroonde film "Parasite" van Bong Joon-ho, die het publiek onderdompelt in de wereld van de familie van Ki-taek.

Zaterdag zal het programma meer in het teken staan van muziek, met K-pop, of Koreaanse pop, in de spotlights, een genre dat in het Westen populair is geworden door de groep BTS.

Op het Brouckèreplein zullen verschillende stands staan waar je de wonderen van de Koreaanse cultuur kan ontdekken. Het festival zal normaal gezien vanaf nu jaarlijks plaatsvinden.

brussels.korean-culture.org

