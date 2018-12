Van groene bomen tot veggie hapjes: 5 tips voor een milieuvriendelijk kerstfeest

De kerstdagen draaien om familie, vrienden en gezellig samenzijn, maar helaas vieren massaconsumptie en verspilling hoogtij tijdens het feestgedruis. Terug naar de essentie van de eindejaarsperiode? We maakten een overzicht van hoe je het feest milieuvriendelijker kunt laten verlopen, zonder de sfeer te verpesten.

De kerstboom en versieringen

Een woonkamer zonder kerstboom zou een beetje triest zijn, al is dat wel de meest milieuvriendelijke oplossing. Creatieve zielen kunnen hun eigen versie van de kerstboom maken. Pimp een kamerplant, sla aan het knutselen met takken die je buiten vindt of zoek een tweedehandse kunstboom. Trap niet in de val van een nieuwe plastic kunstboom, die is immers niet milieuvriendelijker dan een echte naaldboom.

Wie niet zonder de lekker geurende kerstboom kan, kiest bij voorkeur voor een naaldboom met wortels, die in België werd gekweekt. Op die manier kan je ze na de feestdagen gewoon een plekje geven in je tuin. Of zoek een bedrijf dat de boom na gebruik zelf terug plant en verzorgt.

Laat gewone kaarsen - en zeker geurkaarsen - achterwege. Die zijn immers erg slecht voor het milieu. Ben je toch grote fan van kaarslicht? Kies dan voor kaarsen gemaakt van bijenwas, sojawas, koolzaadwas of raapzaadwas. Meer weten over dit onderwerp? Klik dan hier.

Het menu

Wat je op de borden van je gasten tovert, kan ook een duurzame touch krijgen. Kies voor bioproducten, fairtrade of kies voor lokale ingrediënten. En waarom één of meerdere gangen van het menu niet vervangen door een vegetarisch recept?

Kan je toch geen afscheid nemen van de tradities zoals foie gras? Ooit al eens het vegetarische alternatief van Gaia, Faux Gras, geproefd?

Laat je inspireren door het perfecte eindejaarsfeest van Michael Ternoot (Veg & Tables) of door het menu van Sara Surinx (De Groene Keuken) voor een plantaardig kerstmenu.

De cadeautjes

Een geschenk van vijftien euro kopen voor een familielid draait al snel uit op het aanschaffen van 'brol' of cadeautjes die nadien in de kast belanden. Kies bewust voor duurzame geschenkjes of bedenk een leuk alternatief.

Laat je inspireren door de duurzame geschenktips op de blogs Laura from the desert en Nom Living.

Geef bijvoorbeeld een waardebon voor een avondje uit in het theater of steek zelf de handen uit de mouwen en kies voor het upcyclen van oude spullen. Hebbedingetjes uit 'eco friendly' winkels zijn vaak niet alleen erg origineel, ze zijn ook heerlijk duurzaam. Of waarom geen goed doel steunen? Volledig in lijn met de kerstboodschap.

Wanneer je de geschenkjes moet verpakken, doe dit dan niet door rollen inpakpapier in te slaan. Kies voor gepersonaliseerde pakjes gemaakt van krantenpapier, oud papier dat je leuk bestempelt of schoendozen.

Ontdek hier enkele leuke en ecologische manieren om cadeautjes in te pakken. Wedden dat alle gasten hopen dat ze van jou een pakje mogen ontvangen?

Een schitterende kerstoutfit

Straal tijdens de feestdagen in een look die je op de kop tikte in een tweedehandswinkel of snuister in de kasten van je vriendinnen. Swishing, swapping, vintage shoppen: allemaal duurzame opties!

Iets nieuws kopen is heus niet nodig, pimp dat zwarte jurkje met enkele opvallende accessoires en niemand zal merken dat dit kleedje al even in je kast hing. Een statement juweel, een rode lip of je meest gezellige kersttrui: kies voor iets waar je je goed in voelt.

De nasleep

Onze ogen zijn altijd groter dan onze maag, dus overschotjes zijn legio tijdens de feestdagen. Gooi ze niet weg, maar maak een heerlijk groentesoepje of vraag aan je gasten of je iemand kan plezier met wat restjes. Zorg dat er genoeg plaats is in je vriezer voor de feesten beginnen, zodat je overschotten of de soep die je gemaakt hebt kunt invriezen.

Als je een echte kerstboom kocht, kan je die in de tuin planten. Berg alle kerstversiering mooi op, zo kan je er volgend jaar opnieuw van genieten. Ook de geschenkverpakkingen komen volgend jaar opnieuw van pas. Toch afval? Recycleer zorgvuldig.