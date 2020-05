Je aanwezigheid is uiteraard het mooiste cadeau, maar door de coronacrisis is het moeilijk om je moeder in levenden lijve te bezoeken op Moederdag. Met deze cadeautips verras je haar vanop afstand en steun je de lokale economie. Twee vliegen in een klap.

DIY-brunch

Je kan misschien niet samen gaan brunchen, je kan je moeder er wel eentje cadeau doen. De Gentse onderneemster Madam Bakster heeft een speciaal Moederdag-brunchpakket samengesteld. In het pakket vind je alle ingrediënten voor een lekker trage ochtend: van granola tot kokosyoghurt en een overheerlijke ontbijtcrumble. Alles is suikervrij en helemaal vegan.

Voor deze box betaal je 28.5 euro voor twee personen. Levering enkel in Gent, maar ze levert wel een algemener brunchpakket in heel het land. Bestellen kan via de website.

De perfecte e-peritief

E-peritieven is intussen stevig ingeburgerd en het lijkt erop dat we dit nog wel even blijven doen. Wie het op Moederdag net iets grootser wil aanpakken, kan opteren voor een aperitiefpakket van Hierbas de las Dunas. Het paradepaardje van het pakket is de likeur, die gemaakt is van 18 verschillende kruiden uit de duinen aan de Noordzee. Verder vind je in de box ook nog rosé, tonic, kaas, noten en ambachtelijke worst. Wie het liever alcoholvrij houdt, kan opteren voor een giftbox van The Mocktail Club met onder meer twee mocktails, glazen rietjes van Serax.

Het aperitiefpakket van Hierbas de las Dunas kost 35 euro The Selfcare Giftbox van The Mocktail Club kost 56 euro

De aperitiefbox van The Mocktail Club © Foto R.V.

Een streepje kunst

Kunstenaars en fotografen zitten met de handen in het haar door alle geannuleerde opdrachten, exposities en events. En na meer dan veertig dagen in lockdown dreigt je moeder stilaan tegen de muren op te lopen. Door haar een Belgisch kunstwerk cadeau te doen en help je twee problemen van de baan. Verschillende Belgische fotografen verkopen via diverse online platformen hun werk. Ook via de online curator The Quiet Company kan je prachtige foto's en illustraties van Belgische creatievelingen kopen aan eerlijke prijzen.

Instagram-workshop

De coronacrisis heeft een overschot aan tijd gecreëerd in onze anders zo drukke levens. Het ideale moment om de kennis, vaardigheden of creativiteit van je moeder een duwtje te geven. Dat kan bijvoorbeeld met een online cursus via Instagram. De Belgische bloemist Loes Van Look organiseert bijvoorbeeld een online cursus bloemschikken. Je leert er de gekste dingen: van wilde boeketten tot tafeldecoratie.

Je betaalt 40 euro voor vier lessen gedurende één maand. Meer info via de Instagram van Wildflowers & Wodka.

Zeg het met bloemen (op bestelling)

Bloemenzaken mogen pas open op 11 mei, maar veel bloemisten werken wel met boeketten op bestelling. Hyperlokaal, kleurrijk en origineel. Een overzicht van enkele favorieten.

Ginger Ginger (Leuven)

Wie niet houdt van klassieke bloemen is bij Ginger Ginger aan het juiste adres. Dit Leuvens duo heeft voor Moederdag twee droogboeketten gecreëerd die gratis geleverd worden in de omgeving van Leuven. Mag het iets meer zijn? Tijdens de lockdown maakt dit duo ook Pinterest-proof pampaswolken die je moeders vertrouwde kot een feeërieke toets geven.

Een droogboeket heb je voor 35 euro, een pampaswolk kost 75 euro. Bestellingen verlopen via Instagram.

WonderWeddings (Antwerpen en Vlaams-Brabant)

Normaal gezien focust het duo achter WonderWeddings zich vooral op huwelijken. Daar is door de coronacrisis verandering in gekomen. Voor Moederdag maken ze feestelijke interieurboeketten in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ze voegen er met veel plezier een handgeschreven kaartje aan toe.

Voor een boeket betaal je 40 euro, levering inclusief. Bestellen kan tot 6 mei om 16u.

Blomster (Antwerpen)

Jonas Van Avermaet, de drijvende kracht achter Blomster, maakt kleurrijke boeketten die de sleur van het dagelijkse leven eventjes doen vergeten. Zijn creaties hebben een hoog feestgehalte en worden geleverd met via de Fietskoerier. Met je aankoop steun je dus twee lokale bedrijven.

Prijzen liggen tussen de 25 en de 35 euro. Bestellen kan via de website van Blomster.

Into The Wild (Gent)

Dit Gentse bloemenatelier werkt met lokale, duurzame en seizoensgebonden boeketten. Ook hier geen klassieke stukken, maar weelderige kunstwerken die recht uit de tuin lijken te komen. Zo breng je een stukje natuur naar de woonkamer waar we met z'n allen al veel te lang vertoeven. Je kan kiezen tussen een boeket met zachte tinten of frisse lentekleuren.

Voor een boeket betaal je tussen de 42 en de 55 euro. Bestellen en betalen kan tot 6 mei om 16u, tenzij de boeketten eerder uitverkocht zijn. Levering op zaterdag 9 of zondag 10 mei.

Daniel Ost (Levering over heel België)

De gerenommeerde bloemenkunstaar Daniel Ost verkoopt tijdens de coronacrisis wekelijks een wild bloemenboeket. De prijs varieert naargelang de grootte van het boeket, de levering is over heel België. Op het einde van de bestelling kan je eventuele wensen doorgeven.

Voor een boeket betaal je tussen de 40 en de 125 euro. Bestellen kan via de website, de leveringsdag kan je zelf kiezen.

