De universiteit van Gent pakt in maart 2020 uit met het nieuwe universiteitsmuseum GUM. UGent zal er zijn wetenschappelijke collecties tentoonstellen om de afstand tussen onderzoeker en publiek te verkleinen.

Het GUM opent de deuren op hetzelfde moment dat de Van Eyck-tentoonstelling van start gaat in het Gentse Museum van Schone Kunsten. UGent heeft de grootste academische erfgoedcollectie in Vlaanderen. Zo was het skelet van vinvis 'Leo' onlangs te bewonderen in de Sint-Baafskathedraal. De walvis spoelde op 9 november 2015 aan in de Gentse haven.

Rector Rik Van de Walle geeft aan dat ze zo 'alle aspecten van de wetenschap naar het grote publiek willen brengen.' Het GUM 'wil de dialoog tussen kunst, wetenschap en samenleving versterken' en biedt bezoekers een unieke blik in de wereld van academische onderzoekers. 'Het is geen verafgoding van briljante geesten, maar een realistische schets van de wetenschappelijke praktijk', laat directeur Marjan Doom weten.

Onder andere een vaatafgietsel van een paardenoog en een craniometer, waarmee psychologen het schedeloppervlak van patiënten maten, zullen er te bezichtigen zijn. UGent wil bezoekers tonen hoe het denk- en werkproces van wetenschappers eruitziet en welke uitdagingen zij ondervinden.