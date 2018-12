Uitgetest: een kerstboom aan huis geleverd

Ben je verzot op kerstsfeer en hunker je naar een kerstboom om het plaatje compleet te maken? Geen zin, tijd of vervoersmiddel om die zelf in huis te halen? Het internet weet gelukkig raad.

Bol.com biedt voor het eerst de service van kerstboomleveringen aan. De online webshop belooft dat als je bij hen bestelt, er binnen de twee weken een boom bij je thuis staat te pronken. Je kiest of het een echte of een valse is, of de boom afgezaagd is of een kluit heeft en hoe groot het exemplaar mag zijn.

Dat we luie donders zijn tijdens onze kerstvoorbereidingen, kon je al lezen in onze lijst van tips tegen feeststress. Een kerstboom die na enkele klikken bij je thuis opdaagt, past dus helemaal in het plaatje.

Online kiezen

Bol.com werkt samen met enkele leveranciers van kerstbomen. Tijdens het kiezen wordt algauw duidelijk dat inschatten hoe groot of breed een boom in het echt zal zijn, niet zo simpel is. Uiteindelijk gaan we voor een Picea Omorika, een Servische spar. De troeven van deze boom zijn afgeplatte naalden die niet prikken en een lange houdbaarheid. Bovendien kan je ze na de kerstdagen gemakkelijk in je tuin planten, want de wortels zijn fijner vertakt dan andere soorten. Leuk en beter voor het milieu dus. Helaas was er voor dit soort kerstboom met wortel geen exemplaar beschikbaar die al in een pot zit.

We bestellen er ook enkele kerstballen, gouden vogels en ledlampjes bij, want een kale boom is ook maar sip.

Levering boom

Hier knelt het schoentje. Omdat de leverancier de contactgegevens van de klant niet krijgt, kan die ook niet laten weten wanneer de boom precies zal geleverd worden. Onze kerstboom wordt enkele dagen voor de aangekondigde datum bezorgd.

Mooi op tijd dus, maar het zou handiger zijn als er tussen de leverancier en de eindklant meer communicatie mogelijk is.

Je bent immers niet altijd thuis om de boom in ontvangst te nemen en burenliefde reikt misschien wel ver genoeg voor een pakketje ter grootte van een kookboek, maar tijdelijk een kerstboom in huis nemen zal niet iedereen even prettig vinden.

Resultaat

De boom ziet er wat anders uit als op de foto, maar dat valt binnen de verwachtingen. De naalden prikken inderdaad niet, dus de boom is heel gemakkelijk te verplaatsen en versieren. Ook is het een smalle boom, die niet te veel weegt. Perfect dus voor de gemakzuchtige kerstvierder: in een wip staat de boom waar je hem hebben wil.