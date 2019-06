Knack Weekend-redacteur Nathalie Le Blanc vertelt hoe je van Twitter wél een geestige plek kan maken. 'Dat is een kwestie van goed cureren.'

Zit jij nog op Twitter?' Mijn collega klinkt oprecht verbaasd als ze ziet dat ik mijn Twitterfeed aan het bekijken ben. 'Is dat niet voor zeurende politici en ruziënde mensen?' Ze heeft een punt, Twitter is in onze contreien het kneusje van de sociale media. Niet zo hip en jong als Instagram, niet zo interactief en gezellig als Facebook. Als het platform al ter sprake komt, is het omdat Trump of Francken iets heeft getweet dat de niet-sociale-media haalt of omdat er, vaak op hele grove wijze, ruziegemaakt wordt. Het is een beerput, een leeuwenkuil en een virtueel hanengevecht.

...