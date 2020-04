Als gevolg van de coronacrisis heeft Tele-Onthaal de voorbije twee weken twintig procent meer oproepen beantwoord dan gewoonlijk. Vooral het aantal oproepen over gezondheid en eenzaamheid zit in de lift.

Het aantal telefonische oproepen naar het nummer van Tele-Onthaal (106) nam de voorbije weken met negentien procent toe. Het aantal chatgesprekken lag zelfs 34 procent hoger dan gemiddeld. De stijging is toe te schrijven aan de ziekte COVID-19. Eind maart vormde de coronacrisis de aanleiding voor zestig procent van de gesprekken met de hulplijn.

'Gezondheid' vormt dan ook het belangrijkste thema. Veel oproepers vrezen dat zij, of iemand uit hun omgeving, door ziekte wordt getroffen. Vooral risicopatiënten zijn bijzonder ongerust daarover. Daarnaast scoort ook het onderwerp 'eenzaamheid' opvallend hoog. Uit de gesprekken blijkt dat de sociale isolatie zwaar doorweegt bij mensen die over weinig netwerk, familie of vrienden beschikken. Alleenstaanden en hoogbejaarden zijn de meest kwetsbare categorieën.

Ook het wegvallen van vertrouwde netwerken zorgt voor moeilijke momenten bij oproepers, net zoals sociaal-economische thema's. Er heerst bezorgdheid over het werk of over de financiële en juridische toestand. Ongeveer een kwart van het normale aantal vrijwilligers bij de hulplijn de voorbije weken niet beschikbaar wegens quarantaine, ziekte, (mantel)zorg of extra werkverplichtingen. Tele-Onthaal benadrukt dat het aanbod wel op peil kon worden gehouden door extra inspanningen van de overige 465 vrijwilligers en dankzij oud-vrijwilligers die tijdelijk zijn bijgesprongen.

Het aantal telefonische oproepen naar het nummer van Tele-Onthaal (106) nam de voorbije weken met negentien procent toe. Het aantal chatgesprekken lag zelfs 34 procent hoger dan gemiddeld. De stijging is toe te schrijven aan de ziekte COVID-19. Eind maart vormde de coronacrisis de aanleiding voor zestig procent van de gesprekken met de hulplijn.'Gezondheid' vormt dan ook het belangrijkste thema. Veel oproepers vrezen dat zij, of iemand uit hun omgeving, door ziekte wordt getroffen. Vooral risicopatiënten zijn bijzonder ongerust daarover. Daarnaast scoort ook het onderwerp 'eenzaamheid' opvallend hoog. Uit de gesprekken blijkt dat de sociale isolatie zwaar doorweegt bij mensen die over weinig netwerk, familie of vrienden beschikken. Alleenstaanden en hoogbejaarden zijn de meest kwetsbare categorieën. Ook het wegvallen van vertrouwde netwerken zorgt voor moeilijke momenten bij oproepers, net zoals sociaal-economische thema's. Er heerst bezorgdheid over het werk of over de financiële en juridische toestand. Ongeveer een kwart van het normale aantal vrijwilligers bij de hulplijn de voorbije weken niet beschikbaar wegens quarantaine, ziekte, (mantel)zorg of extra werkverplichtingen. Tele-Onthaal benadrukt dat het aanbod wel op peil kon worden gehouden door extra inspanningen van de overige 465 vrijwilligers en dankzij oud-vrijwilligers die tijdelijk zijn bijgesprongen.