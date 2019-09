Columnist Jean-Paul Mulders heeft een nieuwe televisieverslaving.

Een restaurant zit vol met singles op hun eerste afspraakje. De kijker kan hun gesprek volgen alsof hij zelf bij ze aan tafel zit. Zo kun je het format van het televisieprogramma First dates omschrijven. Het is in korte tijd uitgegroeid tot mijn favoriete verslaving. Dat is niet alleen bij mij zo. Van de zakenadvocate uit mijn vriendenkring tot de schrijfster van de populaire soap: er speelt een glimlach om hun lippen als ik over First dates begin.

...