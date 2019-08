Tv-maker Jasper Moeyaert: 'Gedrevenheid maakt een mens niet geduldiger'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Jasper Moeyaert (33) is medeoprichter van Geronimo, het productiehuis achter onder meer Baba Yega The Movie en de tv-programma's Helden van hier, Flying Doctors en Het gezin. Hij groeide op in Oostkerke, maar blijft verknocht aan de zee en zijn geboortestad Knokke-Heist.

© Wouter Van Vaerenbergh

Ik wist al vroeg dat ik iets creatiefs wilde doen. Zo maakte ik op mijn zestiende een remake van Reservoir Dogs, een filmproject met Knokse vrienden waar we ons de hele zomer mee amuseerden. Tuinarchitect worden was ook een droom, maar na een stage bij JIM liet de tv-wereld me niet meer los.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×