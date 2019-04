TUSSEN DE LAKENS

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Melda (36) en Stijn (43) zijn acht jaar getrouwd. Binnenkort combineren ze hun Waals-Turkse en Vlaamse roots in de naam van hun eerste dochter.

Stijn & Melda © Tom Lagast