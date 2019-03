Tussen de lakens: 'We hebben elkaar altijd ruimte gegeven'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Corrina (55) en Gerrit (56), 32 jaar getrouwd, baten sinds november de luxueuze B&B De Corenbloem in Brugge uit.

Gerrit en Corrina