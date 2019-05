Dit zijn Debbie (39) en Lander (40), ze zijn samen sinds het vijfde middelbaar en hebben intussen twee zoontjes.

Hij was een grunge-gast met lang haar en een Solex. Hij deed erg zijn eigen ding', vertelt Debbie. 'Ik daarentegen was verlegen, reed met een Camino en hing rond in het housemilieu van mijn eerste vriendje.'

...