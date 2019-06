Tussen de lakens bij tieners Estée en Rens: 'Mijn ouders vinden dat ik te snel ga'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Estée en Rens, allebei zestien, vormen al een koppel sinds het tweede middelbaar.

© TOM LAGAST