'Vaak vervlakt de basissprankel en vinden partners elkaar niet meer', vertelt Stephanie. 'Sinds Niek en ik in 2000 samen kwamen, hebben we net bewust aan die verbinding gewerkt.' Hij knikt. 'Niet alleen hebben we altijd een rijke intieme relatie gehad, we nemen elkaar ook dagelijks in de armen om samen te ademen, en we praten en lachen veel. Drie, vier jaar geleden kwam dat een beetje onder spanning te staan omdat we tegelijk voor jonge kinderen zorgden en het opleidingscentrum van mijn vader hadden overgenomen. Toen beslisten we om opnieuw relatietherapie te volgen. We hadden het eerder al waardevol en prettig gevonden dat iemand meekijkt naar onze blinde vlekken.' 'Ik blijf zo dingen over ons ontdekken,' zegt zij, 'ook al kon ik tegen Niek altijd al uiten wat me bezighoudt, bijvoorbeeld tijdens de traditionele ceremonies die we doen. Die vormen een leidraad in ons gezin.' 'Dan kruipen we bijvoorbeeld in de zweethut in de tuin', zegt hij. 'Onze voorouders geloofden al dat bij die gloeiende stenen zitten de hechting en het vertrouwen bevordert.' 'Onze vier kinderen kiezen soms om mee de zweethut in te gaan, soms niet. Het is vergelijkbaar met hoe wij slapen. Niek en ik kruipen vaak onder de lakens in onze kamer beneden, tot een van de kindjes ons roept en we allemaal samen in ons grote bed boven gaan liggen. Dat is heel knus, maar onze zonen en dochter mogen ook in hun eigen kamer slapen als ze dat willen.' 'Als ik laat gewerkt heb, tref ik mijn vrouw vaak slapend aan met vier kopjes dicht bij haar - heel ontroerend.'