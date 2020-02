Als er één plaats is, waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Silke (30) en Hannes (29) leven en werken bijna continu samen. Ze touren nu met hun geëngageerde theatervoorstelling Pleasant Island.

'Vragen waarom wij samen zijn, is zoals vragen waarom ik rechtshandig ben. Het voelde vanaf ons eerste gesprek, negen jaar geleden, meteen heel vertrouwd', zegt Hannes. 'Een van Silkes vele fijne eigenschappen is dat ze graag helpt waar ze kan. Zo zetten we ons op haar initiatief in voor vrijwilligersorganisaties voor daklozen...

'Vragen waarom wij samen zijn, is zoals vragen waarom ik rechtshandig ben. Het voelde vanaf ons eerste gesprek, negen jaar geleden, meteen heel vertrouwd', zegt Hannes. 'Een van Silkes vele fijne eigenschappen is dat ze graag helpt waar ze kan. Zo zetten we ons op haar initiatief in voor vrijwilligersorganisaties voor daklozen en mensen zonder papieren hier in Brussel. Ook als we samen voorstellingen maken, is ze heel genereus. Dan werpt ze het ene idee na het andere op.' 'Waarop hij dan vijftien keer 'nee' zegt voor er een 'ja' komt', lacht zij. 'Ik heb die bedachtzaamheid van hem nodig om te weten of mijn intuïtie goed zit. Hannes is ook een zeer goede onderzoeker, die in tegenstelling tot mij niet te verlegen is om interviews af te nemen.' 'Onlangs deden we dat op Nauru, een eilandstaat in de Stille Oceaan, en voelde ik dat ik best even het voortouw nam', knikt hij. 'Zo is ons werkproces een estafette van elkaar dragen.' 'We ploeteren ook veel, hoor, en er is soms wederzijdse ergernis en kritiek', bekent zij. 'Maar dat beschouwen we als een voordeel: maskers af, jezelf zijn. We hebben altijd gewerkt aan open communicatie. Dan zeg ik: 'Als ik nu zo streng voor je ben, is dat omdat ik zie waar we naartoe moeten.' Of: 'Negeer mijn nerveus gedoe maar, het moet er gewoon even uit.'' 'Vaak gaan we met ons werk slapen en beginnen we er aan de ontbijttafel direct weer over', vertelt hij. 'Maar naast de stress delen we ook de voldoening, als ons werk overkomt bij een publiek.' Ze knikt. 'Het is misschien riskant om bijna de klok rond samen te zijn, en tegelijk is er geen fijner gevoel dan zo aan elkaar gehecht te zijn.'