Tussen de lakens bij Melda en Stijn: 'Ruzies hebben we bijna nooit meer'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Melda (36) en Stijn (43) zijn acht jaar getrouwd. Binnenkort combineren ze hun Waals-Turkse en Vlaamse roots in de naam van hun eerste dochter.

Stijn & Melda © Tom Lagast