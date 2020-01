Als er één plaats is, waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Isabel (25) en Davy (38)* zijn elkaars partners in Grasshibari, een Japanse vorm van bondage. Daarbij binden mensen elkaar op een artistieke, soms erotische manier vast met touw. Isabel heeft nog een levenspartner, Luc (31). Davy is single.



...

'Mijn relatie met Luc is zo sterk dat we elkaars persoonlijke ontplooiing niet in de weg willen staan', vertelt Isabel. 'Omdat we seksueel niet 100% compatibel zijn, gingen we samen experimenteren. Luc heeft nu zijn speelpartners in BDSM-milieus terwijl ik alsmaar meer voldoening vind in bondage.' 'Op een evenement dat zij daarrond organiseerde, legde ze mij in de touwen, en ik was verkocht', glimlacht Davy. 'Als Isabel mijn rigger ( diegene die knoopt, red.) is, geeft ze me soms een gevoel van geborgenheid, maar soms wil ik dat ze me fysiek zo ver drijft dat ik niet meer weet of ik pijn voel of plezier.' Ze knikt. 'Het is ongelooflijk hoe zijn mindset zegt: ik ben helemaal van u. Dat motiveert mij enorm. Maar soms maakt hij een onverwachte beweging, en hoewel ik nog te dominant ben om hem de bovenhand te laten nemen, geniet ik ervan dat hij me uitdaagt. Ik had nooit gedacht dat ik een bunny ( diegene die geknoopt wordt, red.) zou vinden die al mijn vakjes afvinkt.' 'We zien elkaar minstens om de twee weken, meestal bij Isabel thuis; ze heeft hier een aparte ruimte. Soms draagt ze een comfortabele pyjama en hou ik mijn broek aan, want het gaat ons niet per se om de erotische spanning. Die is al wel ontstaan, maar net zoals in tantra houden we die dan vast om tot andere hoogtepunten te komen.' 'Soms ervaar ik de sensatie van klaargekomen te zijn zonder dat ik ook maar één keer gefocust was op onze genitaliën. Het gaat om de energie, het samen ademen en bewegen. Dat brengt ons in zo'n trance van intimiteit, wow... die kan zelfs gelukzaliger zijn dan bij gewone seks.'