Tussen de lakens bij Bert en Wen: 'Hem ten huwelijk vragen voelde als een warm avontuur'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Bert (39), opgeleid als grafisch vormgever, en Wen (36), freelance modeontwerper. Acht jaar samen, zes jaar getrouwd.