Tussen de lakens bij André en Hilde: 'Ze leerde me dat ik niet beschaamd moet zijn over mijn versleten lichaam'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: op zijn 44ste gooide André (85) zijn kap over de haag, voor de liefde. De moeder van zijn drie zonen verliet hem uiteindelijk, maar tien jaar geleden vond hij nieuw geluk bij Hilde (84).

© TOM LAGAST

Op verliefdheid zit geen sleet. Op mijn tweeënzeventigste, toen er iets bloeide tussen mij en André, was het gevoel even sterk als op mijn zestiende', glimlacht zij. 'Sommige mensen van onze leeftijd sluiten zich ervoor af,' knikt hij, 'maar Hilde niet. Ze is een open iemand, met minder vooroordelen dan ik. Ze leerde me ook dat ik niet beschaamd moet zijn ...

